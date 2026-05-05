Rocio Lorena Pérez - Presidenta de la Asociacion de Mujeres taxistas de Jujuy

Jujuy fue sede del 5° Congreso Internacional de Mujeres Conductoras , un encuentro que reunió a 8 0 mujeres trabajadoras del volante para debatir sobre igualdad, inserción laboral, seguridad y los desafíos que atraviesan dentro del sector del transporte.

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La actividad se desarrolla bajo el lema “Mujeres Conductoras, Construyendo la Igualdad” y cuenta con la participación de profesionales del volante de distintos puntos de Argentina y Bolivia. El evento se extenderá hasta el 7 de mayo y busca generar un espacio de intercambio, formación y visibilización del rol de las mujeres en una actividad históricamente masculinizada.

Durante la primera jornada, Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con Rocío Lorena Pérez , presidenta de la Asociación de Mujeres Taxistas de Jujuy, quien remarcó la importancia de abrir estos espacios para discutir las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras del volante.

El congreso aborda distintos ejes vinculados a la inserción de las mujeres en el transporte, entre ellos la comunicación de género , la seguridad y el uso de tecnología como herramienta para mejorar las condiciones de trabajo.

En ese contexto, Pérez sintetizó uno de los puntos centrales del encuentro: “No solo conducimos, somos además jefas de hogar”. La frase refleja una realidad que atraviesa a muchas conductoras, que además de trabajar en la calle sostienen sus familias y enfrentan desafíos cotidianos vinculados a la seguridad, los horarios y la igualdad de oportunidades.

“No solo conducimos, somos además jefas de hogar” “No solo conducimos, somos además jefas de hogar”

Jujuy fue sede del Congreso Internacional de Mujeres Conductoras Jujuy fue sede del Congreso Internacional de Mujeres Conductoras

Seguridad vial y nuevos desafíos

El Congreso Internacional de Mujeres Conductoras continuará este martes con nuevas actividades vinculadas a la práctica y teoría de seguridad vial, uno de los temas principales del programa.

La propuesta apunta a fortalecer la capacitación, compartir experiencias entre trabajadoras de distintas provincias y países, y poner en agenda las problemáticas que enfrentan las mujeres dentro del transporte público y privado.

Con este encuentro, Jujuy se posiciona como sede de un espacio internacional que busca reducir brechas de género, visibilizar el trabajo de las conductoras y promover una mayor participación femenina en el sector.

Los ejes principales del evento incluyen: