Vuelve el Pela Romero con Amores tóxicos: ¿vos pasaste por esta experiencia?

Gonzalo “El Pela” Romero volverá a Jujuy el domingo 10 de mayo con una nueva charla sobre amores tóxicos, un momento que propone pensar qué son los amores tóxicos, cómo reconocerlos y por qué muchas veces confundimos amor con control, celos o dependencia. La presentación será a las 20 en el Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy.

Espectáculos. El Pela Romero vuelve a Jujuy con una charla sobre amores tóxicos

El escritor y speaker llega con una propuesta basada en su saga editorial amores tóxicos , un fenómeno que recorre distintos puntos del país y que se convirtió en un espacio de identificación para muchas personas que atravesaron relaciones difíciles. Con un tono directo, cercano y por momentos humorístico, El Pela invita a hablar de esos vínculos que duelen, desgastan y dejan marcas.

“Los amores de tóxicos no son amores, son relaciones de control, de celo, de desconfianza, de sospecha” “Los amores de tóxicos no son amores, son relaciones de control, de celo, de desconfianza, de sospecha”

Desde la mirada de Romero, los amores tóxicos no son verdaderamente amor. Son relaciones atravesadas por el control, los celos, la desconfianza, la sospecha permanente y la necesidad de dominar al otro.

“Los amores de tóxicos no son amores, son relaciones de control, de celo, de desconfianza, de sospecha”, explicó en diferentes entrevistas al hablar sobre el eje de su obra y de sus presentaciones.

En ese tipo de vínculos, muchas veces la intensidad se confunde con amor, la dependencia con compromiso y los celos con interés. Por eso, la charla busca poner en palabras situaciones que muchas personas viven o vivieron, pero que no siempre pueden identificar con claridad.

PELA ROMERO: Amores tóxicos.... ¿vos pasaste por esta experiencia? PELA ROMERO: Amores tóxicos.... ¿vos pasaste por esta experiencia?

Una historia que nació como catarsis

El camino de El Pela Romero como escritor comenzó desde una experiencia personal. Según contó, empezó a escribir como una forma de desahogo después de atravesar una seguidilla de relaciones tóxicas.

“Usaba el Facebook a modo catártico porque no me podía pagar un terapeuta”, relató entre risas. Aquellos textos, nacidos desde la necesidad de decir lo que dolía, empezaron a circular, crecieron en redes y terminaron transformándose en libros, charlas y encuentros con lectores de todo el país.

“Creo que mi historia le pasó a mucha gente”, señaló el autor. Esa identificación es una de las claves de su fenómeno: hablar de relaciones desde un lugar cotidiano, sin solemnidad, pero con la profundidad necesaria para mirar hacia adentro.

"Creo que mi historia le pasó a mucha gente” "Creo que mi historia le pasó a mucha gente”

Señales para prestar atención

La propuesta no busca dar recetas mágicas, sino abrir preguntas.

¿Cuándo una relación deja de ser sana?

¿Qué señales aparecen antes de que el vínculo lastime?

¿Por qué cuesta tanto salir de ciertos lugares?

Entre las señales de alarma más frecuentes aparecen el control sobre lo que la otra persona hace, con quién habla o cómo se viste; los celos constantes; la manipulación emocional; la culpa; la desconfianza permanente; el aislamiento del entorno; y la sensación de caminar siempre con cuidado para evitar conflictos.

Reconocer esas señales puede ser el primer paso para pedir ayuda, hablar con alguien de confianza o empezar a tomar distancia de vínculos que hacen daño.

El Pela Romero en Jujuy

La presentación será el domingo 10 de mayo de 2026 a las 20 en el Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy.

Las entradas están disponibles a través de Autoentrada.com.