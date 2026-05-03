Shakira histórica en Brasil: más de dos millones de personas en un show récord

El sábado 2 de mayo quedó marcada como uno de los eventos más multitudinarios de la música latina en Brasil. Shakira convirtió la icónica Playa de Copacabana en un escenario gigante donde más de dos millones de personas corearon sus canciones durante más de dos horas.

Orgullo. Es jujeño, está en la Antártida y homenajeó a los héroes de Malvinas con su música

El concierto gratuito no solo significó un hito en la carrera de la artista barranquillera , sino que la posicionó como la primera latina en liderar un espectáculo de esta magnitud en ese emblemático lugar, superando cifras recientes de figuras internacionales como Madonna y acercándose a registros históricos de Lady Gaga.

Aunque el inicio del show se retrasó cerca de una hora —según informó la cadena Globo TV por un supuesto “problema personal”— la expectativa del público no decayó. La playa permaneció colmada en todo momento, en una de las concentraciones más grandes vistas en Río de Janeiro.

Un arranque impactante con tecnología y emoción

El espectáculo comenzó con un imponente despliegue visual: drones iluminaron el cielo formando la figura de una loba y la silueta de la cantante, anticipando una narrativa cargada de simbolismo. Minutos después, Shakira apareció con una sudadera inspirada en los colores de Brasil, que luego transformó en un vestido durante el show.

Shakira en Brasil Shakira en Brasil

Shakira en Brasil Shakira en Brasil

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La apertura con “La fuerte” desató la euforia colectiva, seguida por éxitos como “Girl Like Me” y “Estoy aquí”. Desde el inicio, la artista conectó con el público hablando en portugués y recordando su vínculo con Brasil desde sus inicios.

Un viaje de Shakira por tres décadas de carrera

El recital fue un recorrido por toda su trayectoria, combinando pop, rock, reguetón y ritmos latinos. Sonaron clásicos como “Inevitable”, “Pies descalzos”, “Antología” y “Ojos así”, junto a hits recientes como “TQG” y “Te felicito”, en línea con su gira Las mujeres ya no lloran.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Acróstico”, acompañada por imágenes de sus hijos, generando un clima íntimo en medio de la multitud. En “Hips Don’t Lie”, la artista sumó elementos del mapalé colombiano, reafirmando su identidad cultural en un escenario global.

Shakira en Brasil Shakira en Brasil

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Mensaje de empoderamiento y conexión con el público

Durante el show, las pantallas proyectaron los “10 mandamientos de la loba”, una serie de mensajes sobre empoderamiento femenino que fueron coreados por el público. Entre ellos, frases como “No pedirás permiso para ser tú misma” y “Una loba no compite con las de su especie” marcaron el tono del espectáculo.

Shakira también dedicó el concierto a las mujeres, destacando su fortaleza colectiva. “Juntas somos invencibles”, expresó en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Con un despliegue tecnológico innovador, invitados de la música brasileña y un repertorio que atravesó más de tres décadas, el show en Copacabana no solo fue un recital, sino un fenómeno cultural que quedará en la historia de la música latinoamericana.