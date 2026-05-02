Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Una fotografía atribuida a Gonzalo Higuaín se volvió viral en las últimas horas y desató un intenso debate en redes sociales sobre su apariencia actual y la autenticidad de la imagen. La postal, presuntamente tomada en un local de Miami, muestra al exdelantero junto a un fanático con un aspecto físico muy distinto al que lucía durante su etapa como futbolista profesional.

Deportes. Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV

La imagen se difundió rápidamente en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa ante el cambio físico del exjugador. Sin embargo, en paralelo surgieron cuestionamientos sobre la veracidad del contenido, en un contexto donde la manipulación digital y el uso de inteligencia artificial son cada vez más frecuentes.

Uno de los ejes centrales de la discusión gira en torno a si la fotografía es real o si fue alterada. Algunos usuarios señalaron inconsistencias en los rasgos faciales y en la calidad de la imagen, lo que alimentó las sospechas de que podría tratarse de un contenido generado o modificado con herramientas de IA.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (9) Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

La ausencia de confirmación oficial por parte del entorno del exfutbolista refuerza la incertidumbre. Hasta el momento, no hubo pronunciamientos públicos que validen o desmientan la autenticidad de la imagen.

Bajo perfil tras el retiro

Desde que se retiró en 2022, luego de su paso por el Inter Miami, Higuaín ha optado por mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática. Esta decisión contribuye a que cualquier aparición pública o imagen reciente genere un alto impacto y, al mismo tiempo, dificulta la verificación de contenidos.

Actualmente, el exdelantero se desempeña dentro de la estructura del club estadounidense en tareas vinculadas al desarrollo de jugadores, iniciando así una nueva etapa profesional fuera de las canchas.

Una carrera de elite

A lo largo de su trayectoria, Higuaín se consolidó como uno de los delanteros más destacados de su generación. Superó los 300 goles en 17 años de carrera y dejó su marca en equipos de primer nivel como el Real Madrid, donde anotó más de un centenar de tantos, la Juventus y el Chelsea, con el que obtuvo la Europa League.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (11) Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Además, vistió la camiseta de la selección argentina en 75 oportunidades, participando en competencias internacionales de máximo nivel y siendo protagonista en varias finales.

El fenómeno de las imágenes virales

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto de los contenidos virales y los desafíos que implica la verificación en la era digital. La facilidad para editar imágenes o generar contenido con inteligencia artificial ha incrementado la circulación de material cuya autenticidad resulta difícil de comprobar en una primera instancia. En este contexto, especialistas recomiendan analizar las fuentes, verificar el origen de las imágenes y evitar compartir contenido no confirmado, especialmente cuando involucra a figuras públicas.

Mientras tanto, la fotografía atribuida a Higuaín continúa circulando y acumulando reacciones, sin una confirmación concluyente sobre su origen, en un escenario donde la viralización muchas veces supera a la verificación.