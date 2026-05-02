sábado 02 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de mayo de 2026 - 11:51
País.

Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Una fotografía de Gonzalo Higuaín se volvió viral y desató un debate en redes sociales sobre su actualidad y la autenticidad de la foto.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Lee además
Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV
Deportes.

Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV
Franco Colapinto,
Deportes.

Fórmula 1: Franco Colapinto largará octavo en la sprint de Miami

La imagen se difundió rápidamente en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa ante el cambio físico del exjugador. Sin embargo, en paralelo surgieron cuestionamientos sobre la veracidad del contenido, en un contexto donde la manipulación digital y el uso de inteligencia artificial son cada vez más frecuentes.

Dudas sobre la autenticidad de la imagen

Uno de los ejes centrales de la discusión gira en torno a si la fotografía es real o si fue alterada. Algunos usuarios señalaron inconsistencias en los rasgos faciales y en la calidad de la imagen, lo que alimentó las sospechas de que podría tratarse de un contenido generado o modificado con herramientas de IA.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (9)
Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

La ausencia de confirmación oficial por parte del entorno del exfutbolista refuerza la incertidumbre. Hasta el momento, no hubo pronunciamientos públicos que validen o desmientan la autenticidad de la imagen.

Bajo perfil tras el retiro

Desde que se retiró en 2022, luego de su paso por el Inter Miami, Higuaín ha optado por mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática. Esta decisión contribuye a que cualquier aparición pública o imagen reciente genere un alto impacto y, al mismo tiempo, dificulta la verificación de contenidos.

Actualmente, el exdelantero se desempeña dentro de la estructura del club estadounidense en tareas vinculadas al desarrollo de jugadores, iniciando así una nueva etapa profesional fuera de las canchas.

Una carrera de elite

A lo largo de su trayectoria, Higuaín se consolidó como uno de los delanteros más destacados de su generación. Superó los 300 goles en 17 años de carrera y dejó su marca en equipos de primer nivel como el Real Madrid, donde anotó más de un centenar de tantos, la Juventus y el Chelsea, con el que obtuvo la Europa League.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (11)
Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Además, vistió la camiseta de la selección argentina en 75 oportunidades, participando en competencias internacionales de máximo nivel y siendo protagonista en varias finales.

El fenómeno de las imágenes virales

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto de los contenidos virales y los desafíos que implica la verificación en la era digital. La facilidad para editar imágenes o generar contenido con inteligencia artificial ha incrementado la circulación de material cuya autenticidad resulta difícil de comprobar en una primera instancia. En este contexto, especialistas recomiendan analizar las fuentes, verificar el origen de las imágenes y evitar compartir contenido no confirmado, especialmente cuando involucra a figuras públicas.

Mientras tanto, la fotografía atribuida a Higuaín continúa circulando y acumulando reacciones, sin una confirmación concluyente sobre su origen, en un escenario donde la viralización muchas veces supera a la verificación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV

Fórmula 1: Franco Colapinto largará octavo en la sprint de Miami

El Carmen Básquet venció a 9 de Julio en Salta y estiró a ocho su racha de triunfos

¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina? El presidente del ACA aseguró que "es posible"

Gimnasia de Jujuy: 50% off para hinchas acompañantes de socios ante Maipú

Lo que se lee ahora
Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV
Deportes.

Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Este sábado habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

La residencia de la Fundación Sí en Jujuy. video
País.

Fundación Sí: abrieron las inscripciones para las residencias universitarias 2027

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas
Tragedia.

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Aumentan los salarios para el empleo domestico.
Sociedad.

Empleadas domésticas: habrá un aumento en los salarios de mayo 2026

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado
Accidente.

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel