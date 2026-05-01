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1 de mayo de 2026 - 16:46
Deportes.

¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina? El presidente del ACA aseguró que "es posible"

El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, afirmó que Argentina está en lista de espera para volver a recibir a la Fórmula 1.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (76)

El presidente del ACA brindó declaraciones a la prensa y confirmó que Argentina busca un lugar en el calendario anual de la Fórmula 1. También remarcó que pelea junto a grande potencias del mundo por una fecha y esto implica cierta complejidad en la negociaciones.

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Argentina, en “lista de espera” para una fecha de Fórmula 1

Carman aseguró que el escenario global cambió y que hoy organizar un Gran Premio es más exigente que nunca. “Desde que soy presidente nunca vi el nivel de competitividad que hay en el mundo por una fecha de F1”, indicó, y recordó que en décadas anteriores las gestiones eran más directas.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (75)
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¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina? El presidente del ACA aseguró que "es posible"

Además, explicó el rol del ACA como entidad vinculada a la FIA:

  • El ACA es el brazo de la FIA en Argentina
  • Tiene a cargo la fiscalización y homologación del autódromo
  • La negociación por una fecha depende de múltiples factores y competidores en el mundo

Qué dijo sobre Domenicali y los países que compiten por una fecha

Según relató Carman, en una reunión junto a Daniel Scioli le solicitaron al presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, que tuviera presente a Argentina. En ese marco, reveló cómo está posicionada la candidatura:

  • Argentina estaría detrás de cuatro o cinco países
  • El último país en obtener una fecha habría sido Turquía
  • En la lista también figuran otros interesados como Sudáfrica
  • El peso histórico argentino en la Fórmula 1

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (41)
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¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina? El presidente del ACA aseguró que "es posible"

En la previa del Gran Premio de Miami, Carman remarcó la historia argentina dentro de la categoría, con nombres emblemáticos como:

  • Juan Manuel Fangio
  • Froilán González
  • Carlos Reutemann

“Fuimos los primeros sudamericanos en estar en el calendario y estuvimos por muchos años”, señaló.

Obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez: en qué estado están

Otro punto clave que mencionó fue el avance de los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Según explicó, las obras dependen de la Ciudad de Buenos Aires y se realizan con estándares internacionales y diseñadores de primer nivel.

El “efecto Colapinto” y el mensaje a la FIA

Por último, Carman contó que envió al presidente de la FIA imágenes vinculadas al entusiasmo del público argentino, luego de la exhibición de Franco Colapinto.

“Me encargué de mandarle al presidente de la FIA imágenes del fervor y la pasión de los argentinos. Pero no nos tenemos que engañar: estamos compitiendo con el mundo por una fecha”, advirtió.

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