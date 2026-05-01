¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina? El presidente del ACA aseguró que "es posible"

El presidente del ACA brindó declaraciones a la prensa y confirmó que Argentina busca un lugar en el calendario anual de la Fórmula 1 . También remarcó que pelea junto a grande potencias del mundo por una fecha y esto implica cierta complejidad en la negociaciones.

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Las declaraciones las brindó en una entrevista con TN, donde explicó cuál es la situación actual del país frente a la FIA y la Fórmula 1, además de referirse a las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. “Yo digo que es posible. Cuando los argentinos nos unimos y trabajamos juntos, todo lo podemos lograr”, sostuvo Carman.

Carman aseguró que el escenario global cambió y que hoy organizar un Gran Premio es más exigente que nunca. “Desde que soy presidente nunca vi el nivel de competitividad que hay en el mundo por una fecha de F1” , indicó, y recordó que en décadas anteriores las gestiones eran más directas.

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Además, explicó el rol del ACA como entidad vinculada a la FIA:

El ACA es el brazo de la FIA en Argentina

Tiene a cargo la fiscalización y homologación del autódromo

La negociación por una fecha depende de múltiples factores y competidores en el mundo

Qué dijo sobre Domenicali y los países que compiten por una fecha

Según relató Carman, en una reunión junto a Daniel Scioli le solicitaron al presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, que tuviera presente a Argentina. En ese marco, reveló cómo está posicionada la candidatura:

Argentina estaría detrás de cuatro o cinco países

El último país en obtener una fecha habría sido Turquía

En la lista también figuran otros interesados como Sudáfrica

El peso histórico argentino en la Fórmula 1

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En la previa del Gran Premio de Miami, Carman remarcó la historia argentina dentro de la categoría, con nombres emblemáticos como:

Juan Manuel Fangio

Froilán González

Carlos Reutemann

“Fuimos los primeros sudamericanos en estar en el calendario y estuvimos por muchos años”, señaló.

Obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez: en qué estado están

Otro punto clave que mencionó fue el avance de los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Según explicó, las obras dependen de la Ciudad de Buenos Aires y se realizan con estándares internacionales y diseñadores de primer nivel.

El “efecto Colapinto” y el mensaje a la FIA

Por último, Carman contó que envió al presidente de la FIA imágenes vinculadas al entusiasmo del público argentino, luego de la exhibición de Franco Colapinto.

“Me encargué de mandarle al presidente de la FIA imágenes del fervor y la pasión de los argentinos. Pero no nos tenemos que engañar: estamos compitiendo con el mundo por una fecha”, advirtió.