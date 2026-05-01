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1 de mayo de 2026 - 12:41
Política.

Javier Milei usará fondos de privatizaciones para modernizar las Fuerzas Armadas

Javier Milei busca que fondos obtenidos por ventas, concesiones y activos estatales se destinen a modernizar las Fuerzas Armadas.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Javier Milei usará fondos de privatizaciones para modernizar las Fuerzas Armadas

Javier Milei usará fondos de privatizaciones para modernizar las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional encabeza por Javier Milei prepara un decreto para que parte de los fondos obtenidos por privatizaciones y concesiones estatales se destinen al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida alcanzará al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el objetivo de financiar compras, infraestructura y mejoras operativas.

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Privatizaciones y fondos para Defensa

La decisión será oficializada mediante un decreto presidencial que, según la información difundida, ya atravesó las principales revisiones técnicas y administrativas. El esquema contempla que el 10% de lo recaudado por futuras ventas de empresas públicas, concesiones, licitaciones y activos estatales sea destinado al área de Defensa.

Además, el decreto establecería que el 70% de los recursos obtenidos por la venta o concesión de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas vuelva al sector militar. Este punto es considerado clave dentro del área, ya que durante años hubo reclamos por la pérdida de activos sin reinversión posterior.

Hasta ahora, los recursos generados por la venta o concesión de activos estatales ingresaban al Tesoro Nacional. Con el nuevo mecanismo, una parte será direccionada al fortalecimiento del instrumento militar.

Fuerzas Armadas: qué áreas se busca modernizar

El Gobierno apunta a mejorar la capacidad operativa del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. La medida no se limitará únicamente a la compra de armamento, sino que también incluirá obras en bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, sistemas de comunicación, instalaciones logísticas y edificios militares.

Dentro de esa agenda aparece como una obra relevante la base integrada en Tierra del Fuego, considerada estratégica por su ubicación en el extremo sur del país. Desde la mirada oficial, esa infraestructura permitiría reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística antártica y fortalecer el control en una zona sensible.

El Gobierno sostiene que la defensa nacional, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la infraestructura crítica son áreas prioritarias dentro de su política de reasignación de recursos. En esa línea, el decreto busca crear una fuente de financiamiento vinculada al avance del programa de privatizaciones.

Equipamiento militar y nuevas adquisiciones

La medida se suma a otras decisiones recientes en materia de Defensa. Una de las más importantes fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, presentada como una incorporación clave para recuperar capacidad supersónica en la Fuerza Aérea.

También se menciona la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos para el Ejército, destinados a mejorar la movilidad táctica y la capacidad de despliegue. En el caso de la Armada, una de las prioridades continúa siendo recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan.

El Gobierno considera que el principal desafío será sostener en el tiempo estas inversiones. La compra de sistemas complejos requiere fondos para repuestos, mantenimiento, capacitación, tecnología y personal especializado, no solo para la adquisición inicial.

Si el decreto se publica en los próximos días, se convertirá en una de las medidas más importantes de la gestión de Javier Milei en materia militar y abrirá una nueva etapa de financiamiento para las Fuerzas Armadas, ligada directamente al proceso de privatizaciones.

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