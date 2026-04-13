Cuánto cobrará el personal de las Fuerzas Armadas en abril de 2026

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas cobrará en abril de 2026 con los valores fijados oficialmente por el Gobierno nacional a través de una Resolución Conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece el “haber mensual” para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026, por lo que en abril rigen esos mismos montos oficiales.

La escala salarial contempla diferencias según la jerarquía y el grado, y corresponde al haber mensual básico definido por el Estado nacional. A ese ingreso luego pueden sumarse adicionales o suplementos según función, destino, antigüedad y otras condiciones particulares de cada integrante de la fuerza.

fuerzas armadas 2.jpg Fuerzas Armadas Los montos oficiales según la jerarquía Los haberes mensuales oficiales para abril de 2026 son los siguientes:

Altos mandos Teniente general / almirante / brigadier general: $2.866.115

General de división / vicealmirante / brigadier mayor: $2.555.944

General de brigada / contralmirante / brigadier: $2.328.718

Coronel / capitán de navío / comodoro: $2.039.752

Teniente coronel / capitán de fragata / vicecomodoro: $1.773.466 Oficiales Mayor / capitán de corbeta: $1.397.196

Capitán / teniente de navío: $1.157.154

Teniente primero / teniente de fragata / primer teniente: $1.029.221

Teniente / teniente de corbeta: $927.877

Subteniente / guardiamarina / alférez: $840.353 Suboficiales y tropa Suboficial mayor: $1.433.055

Suboficial principal: $1.270.438

Sargento ayudante / suboficial primero / suboficial ayudante: $1.126.261

Sargento primero / suboficial segundo / suboficial auxiliar: $990.671

Sargento / cabo principal: $889.398

Cabo primero: $798.183

Cabo / cabo segundo: $738.764

Voluntario 1ra. / marinero 1ra.: $672.914

Voluntario 2da. / marinero 2da.: $622.720 De dónde salen estos montos y qué hay que tener en cuenta Los valores surgen de una resolución oficial del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, no de una estimación privada ni de un cálculo periodístico. La norma fue sancionada el 30 de marzo de 2026 y publicada el 1 de abril de 2026, por lo que constituye la referencia oficial vigente para los haberes del sector.

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