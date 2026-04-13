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13 de abril de 2026 - 09:46
Sociedad.

Cuánto cobrará el personal de las Fuerzas Armadas en abril de 2026

Los haberes de las Fuerzas Armadas en abril de 2026 ya tienen montos confirmados por el Gobierno nacional y difundido en Boletín Oficial.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La escala salarial contempla diferencias según la jerarquía y el grado, y corresponde al haber mensual básico definido por el Estado nacional. A ese ingreso luego pueden sumarse adicionales o suplementos según función, destino, antigüedad y otras condiciones particulares de cada integrante de la fuerza.

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Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas

Los montos oficiales según la jerarquía

Los haberes mensuales oficiales para abril de 2026 son los siguientes:

Altos mandos

  • Teniente general / almirante / brigadier general: $2.866.115
  • General de división / vicealmirante / brigadier mayor: $2.555.944
  • General de brigada / contralmirante / brigadier: $2.328.718
  • Coronel / capitán de navío / comodoro: $2.039.752
  • Teniente coronel / capitán de fragata / vicecomodoro: $1.773.466

Oficiales

  • Mayor / capitán de corbeta: $1.397.196
  • Capitán / teniente de navío: $1.157.154
  • Teniente primero / teniente de fragata / primer teniente: $1.029.221
  • Teniente / teniente de corbeta: $927.877
  • Subteniente / guardiamarina / alférez: $840.353

Suboficiales y tropa

  • Suboficial mayor: $1.433.055
  • Suboficial principal: $1.270.438
  • Sargento ayudante / suboficial primero / suboficial ayudante: $1.126.261
  • Sargento primero / suboficial segundo / suboficial auxiliar: $990.671
  • Sargento / cabo principal: $889.398
  • Cabo primero: $798.183
  • Cabo / cabo segundo: $738.764
  • Voluntario 1ra. / marinero 1ra.: $672.914
  • Voluntario 2da. / marinero 2da.: $622.720

De dónde salen estos montos y qué hay que tener en cuenta

Los valores surgen de una resolución oficial del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, no de una estimación privada ni de un cálculo periodístico. La norma fue sancionada el 30 de marzo de 2026 y publicada el 1 de abril de 2026, por lo que constituye la referencia oficial vigente para los haberes del sector.

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