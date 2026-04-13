Cuánto cobrará el personal de las Fuerzas Armadas en abril de 2026

La escala salarial contempla diferencias según la jerarquía y el grado, y corresponde al haber mensual básico definido por el Estado nacional. A ese ingreso luego pueden sumarse adicionales o suplementos según función, destino, antigüedad y otras condiciones particulares de cada integrante de la fuerza.
Los montos oficiales según la jerarquía
Los haberes mensuales oficiales para abril de 2026 son los siguientes:
Altos mandos
Teniente general / almirante / brigadier general:$2.866.115
General de división / vicealmirante / brigadier mayor:$2.555.944
General de brigada / contralmirante / brigadier:$2.328.718
Coronel / capitán de navío / comodoro:$2.039.752
Teniente coronel / capitán de fragata / vicecomodoro:$1.773.466
Oficiales
Mayor / capitán de corbeta:$1.397.196
Capitán / teniente de navío:$1.157.154
Teniente primero / teniente de fragata / primer teniente:$1.029.221
Sargento primero / suboficial segundo / suboficial auxiliar:$990.671
Sargento / cabo principal:$889.398
Cabo primero:$798.183
Cabo / cabo segundo:$738.764
Voluntario 1ra. / marinero 1ra.:$672.914
Voluntario 2da. / marinero 2da.:$622.720
De dónde salen estos montos y qué hay que tener en cuenta
Los valores surgen de una resolución oficial del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, no de una estimación privada ni de un cálculo periodístico. La norma fue sancionada el 30 de marzo de 2026 y publicada el 1 de abril de 2026, por lo que constituye la referencia oficial vigente para los haberes del sector.