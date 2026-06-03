Desde software hasta inteligencia artificial: las startups del NOA que buscan escalar con Endeavor

En un contexto donde la innovación y la tecnología ganan cada vez más espacio en la economía argentina, ocho startups del NOA fueron seleccionadas para formar parte del High Impact Training (HIT) 2026 , el programa insignia de Endeavor Argentina destinado a acompañar emprendimientos con potencial de crecimiento.

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La iniciativa reúne este año a 30 empresas de distintas regiones del país que accederán a capacitaciones, mentorías, consultorías estratégicas y espacios de networking con referentes del ecosistema emprendedor nacional.

Según explicaron desde la organización, el objetivo es brindar herramientas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios, fortalecer sus estructuras comerciales y consolidar modelos sostenibles de crecimiento.

El HIT reúne a startups de Córdoba, Cuyo, Patagonia, Rosario y el NOA, además de emprendedores radicados en la zona centro del país. Durante el proceso, los participantes trabajarán sobre aspectos vinculados a estrategia comercial, liderazgo, ventas, planificación, comunicación y cumplimiento de objetivos. "El HIT es una oportunidad para que emprendedores de distintas regiones del país accedan a herramientas, mentores y una comunidad que potencia su crecimiento", destacó María Julia Bearzi, directora general de Endeavor Argentina.

La referente subrayó además que uno de los principales valores del programa es el intercambio entre fundadores que enfrentan desafíos similares en distintas industrias y regiones.

Las startups del NOA que fueron seleccionadas

Entre las empresas elegidas aparecen proyectos vinculados al software, la inteligencia artificial, los recursos humanos, la construcción, la sostenibilidad y la alimentación especializada.

Sueldos Net desarrolla soluciones tecnológicas para simplificar la gestión de nómina y optimizar los procesos de liquidación salarial.

Talenix apuesta por herramientas para mejorar la gestión del capital humano, conectando desempeño, crecimiento profesional y resultados de negocio.

Watiq se enfoca en la nutrición para mascotas, con dietas naturales para patologías específicas, planes personalizados y snacks saludables respaldados por profesionales veterinarios.

FILEVEL transformó el registro de marcas en una plataforma digital que utiliza inteligencia artificial para analizar riesgos y agilizar procesos en distintos países.

CI Construcción Inteligente combina criterios operativos con tecnología predictiva para ayudar a constructoras PyME a mejorar el control de costos, recursos y plazos de obra.

Por su parte, Matrix Política desarrolla una plataforma que integra escucha social, datos electorales y variables socioeconómicas para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

También fue seleccionada Landr by Develative, que utiliza inteligencia artificial para validar casos en compañías aseguradoras, detectar posibles fraudes y priorizar oportunidades según niveles de riesgo. Completa la lista Climagoal, una plataforma que centraliza información operativa y ambiental de clubes deportivos para facilitar el cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad.

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Innovación con sello federal

Desde Endeavor remarcaron que la diversidad de sectores representados en esta edición refleja la riqueza del ecosistema emprendedor argentino, con proyectos que abarcan desde fintech y agtech hasta salud, sostenibilidad, tecnología aplicada y economía del conocimiento.

Además de la formación, los participantes tendrán acceso a la red nacional e internacional de emprendedores, mentores y especialistas de Endeavor, ampliando sus oportunidades de crecimiento y vinculación.

La selección de estas ocho startups del NOA vuelve a poner en evidencia el potencial innovador de la región, que suma cada vez más proyectos capaces de competir y escalar en mercados nacionales e internacionales.