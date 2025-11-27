jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 19:54
Mentorías.

Acelera Jujuy: Endeavor impulsa a la nueva generación de emprendedores jujeños

El programa Acelera Jujuy de Endeavor Noa, acompaña a empresas locales en una instancia de escucha, preparación y networking para transformar sus proyectos en casos de éxito.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Buscan potenciar empresas jujeñas.

Comenzó el Demo Day del programa Acelera Jujuy, donde emprendedores y empresas locales participaron de una jornada de trabajo impulsada por Endeavor Argentina, diseñada como un espacio de escucha activa y de intercambio de experiencias, estrategias y consejos entre referentes del ecosistema empresarial.

El objetivo central de esta propuesta que se realiza junto al gobierno provincial, es inspirar a la próxima generación de líderes empresariales de Jujuy, brindándoles herramientas concretas para fortalecer sus modelos de negocio, profesionalizar sus procesos y prepararse para nuevas etapas de crecimiento.

Demo Day y el networking

En la primera instancia los participantes pudieron ensayar sus presentaciones, recibir devoluciones personalizadas y ajustar el discurso con el que este jueves mostraron sus emprendimientos en un evento de networking, frente a colegas y mentores de la red Endeavor. La meta es que cada proyecto logre comunicar con claridad su propuesta de valor, su potencial de crecimiento y su impacto en la provincia.

Endeavor Noa - Acelera Jujuy

“El emprendedor es el centro de la mesa”

La referente de Endeavor Noa, Celeste Balari, subrayó que el programa apunta a integrar a los emprendimientos locales dentro del entramado productivo de la provincia: “Con este programa se busca visibilizar y vincular a los emprendedores con el ecosistema empresario, con las empresas, con otros emprendedores, para que se puedan nutrir de diferentes estrategias”.

Además, remarcó el rol protagónico de quienes están construyendo sus proyectos día a día: “Hoy en día el emprendedor es el centro de la mesa y en todas las rondas que vamos a hacer, vamos a estar escuchando y viendo el crecimiento de ellos”.

En estas instancias, los participantes pueden ensayar sus presentaciones, recibir devoluciones personalizadas y ajustar el discurso con el que buscarán comunicar su propuesta de valor, su potencial de crecimiento y su impacto en la provincia.

Acompañamiento y mentoreo para 10 empresas jujeñas

Por su parte, Marita Falcon, integrante del equipo operativo de Endeavor, destacó la intensidad del acompañamiento que recibirán las empresas seleccionadas: “Buscamos potenciar en este caso a 10 empresas de la provincia en estos tres meses, con muchas horas de acompañamiento y de mentoreo uno a uno de los emprendedores”.

El trabajo incluye reuniones personalizadas, seguimiento cercano y espacios de formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión, profesionalizar procesos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

