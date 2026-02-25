miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 13:11
Legislatura.

Jubilados sin cobertura del PAMI: reclamos y pedidos de investigación

Diputados del Frente Jujuy Crece se interiorizaron sobre la denuncia penal presentada contra el PAMI por la situación de sus afiliados en relación a las prestaciones médicas esenciales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
PAMI

Miembros del bloque de diputados provinciales del Frente Jujuy Crece recibieron al doctor Pablo Jure, director del SAME 107 Jujuy, con el objetivo de interiorizarse sobre la denuncia penal presentada contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por la situación que atraviesan afiliados que, según expusieron, se encuentran privados de prestaciones médicas esenciales para el cuidado de la salud y la preservación de la vida.

En ese marco, repasaron los convenios institucionales y los vínculos entre SAME y PAMI, teniendo en cuenta que la obra social mantiene acuerdos prestacionales con empresas privadas que deberían brindar servicios que actualmente, indicaron, termina cubriendo el SAME Jujuy.

El diputado Mario Fiad, vicepresidente primero de la Legislatura, expresó que existe “preocupación” por lo que ocurre con jubilados y pensionados que —según señaló— son sometidos a “un trato deficiente”, lo que configura “una situación injusta que debe cesar de inmediato”.

Por otra parte, los legisladores del oficialismo provincial no descartan que la investigación penal que se tramita en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pueda esclarecer eventuales irregularidades. En ese sentido, anticiparon que acompañarán y promoverán acciones políticas, judiciales e institucionales orientadas a determinar responsabilidades.

Legislatura de Jujuy
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

