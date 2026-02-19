Denuncian al PAMI por delitos de "Lesiones contra la persona" y "Homicidio".

El director del SAME 107 Jujuy , Pablo Jure, presentó una denuncia penal contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La acción judicial se radicó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La acusación menciona presuntos delitos de “Lesiones contra la persona” y “Homicidio”.

La presentación apunta a la responsabilidad del organismo nacional en la atención de afiliados en situaciones de urgencia y emergencia. Según consta en la denuncia, el sistema prehospitalario provincial asiste durante el último año a más de 12.000 afiliados del PAMI ante la falta de respuesta de la obra social.

De acuerdo con los datos consignados en la denuncia, el SAME 107 brinda 12.142 atenciones médicas a afiliados del PAMI en el período señalado. Las intervenciones incluyen emergencias domiciliarias, traslados y asistencia en la vía pública.

El documento indica que muchos afiliados se comunican de manera directa a la línea 107 para solicitar ayuda. En esos llamados, alertan sobre la falta de respuesta del organismo nacional. Frente a ese escenario, el SAME activa protocolos y envía ambulancias con personal médico y de enfermería.

El titular del servicio expone que la intervención se sostiene ante el riesgo para la vida de los pacientes. El sistema provincial destina recursos humanos y materiales para garantizar la atención inmediata.

Reclamo por falta de reintegro de fondos

La denuncia detalla que el Estado provincial afronta los costos de estas prestaciones. Según se expone, el PAMI no reintegra los importes correspondientes a las asistencias realizadas por el SAME.

El escrito señala que la Provincia financia con recursos propios un servicio que corresponde a la obra social nacional. La situación genera impacto presupuestario en el sistema de salud pública jujeño.

Desde el SAME se informa que, pese a la presentación judicial, el servicio continúa con la atención de urgencias a afiliados del PAMI cuando la situación lo requiere.

Los delitos mencionados en la denuncia

La presentación judicial hace referencia a artículos del Código Penal de la Nación. Entre ellos, el 106 por abandono de persona, el 108 por omisión de auxilio y el 248 por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También menciona los artículos 260 y 261 vinculados a la malversación de caudales públicos. La denuncia solicita que el Ministerio Público de la Acusación investigue la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponder.

La causa queda ahora bajo análisis del órgano judicial, que deberá evaluar la documentación presentada y determinar los pasos procesales a seguir.