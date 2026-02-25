La fruta más consumida del país se produce en el norte y Jujuy está en el mapa

Frutas en el mercado.

La banana es la fruta más consumida en la Argentina y su producción tiene un fuerte anclaje en el norte del país. Las provincias de Salta, Jujuy y Formosa conforman el núcleo productivo nacional, posicionando a la región como un actor clave en el abastecimiento del mercado interno.

Desde el Departamento de Estadística y Transparencia del Mercado Central de Buenos Aires explicaron que, en el país, la producción se concentra principalmente en dos zonas: el NEA, con provincias como Formosa y Misiones, y el NOA, integrado por Salta y Jujuy. En conjunto, estas regiones sostienen la producción nacional de este fruto de alto consumo.

El consumo regular de banana ayuda a regular la presión arterial y favorece la salud cardiovascular, según expertos y organismos internacionales. Beneficios La banana proviene de la planta Musa paradisiaca y se destaca por su alto valor nutricional: es rica en potasio, fibra y vitaminas A, B6, C y E. Además, se trata de una fruta climatérica, lo que significa que continúa madurando una vez cosechada: su almidón se transforma en azúcares, volviéndose más dulce y blanda con el paso de los días.

Variedades e ingreso promedio anual A nivel global existen más de mil variedades de esta fruta, aunque la más cultivada y conocida es la Cavendish, que representa cerca de la mitad de la producción mundial. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el volumen anual ronda los 50 millones de toneladas, con un comercio internacional que alcanza los 16.000 millones de dólares. India lidera la producción, mientras que Ecuador es el principal exportador.

En la Argentina, el ingreso promedio anual al mercado es de unas 90 mil toneladas. Si bien hay disponibilidad durante todo el año, el verano es la temporada con mayor volumen y variedad de calidades y procedencias. En el consumo cotidiano, suele confundirse la banana con el plátano: mientras la primera es dulce y se consume cruda, el plátano refiere a variedades más grandes y almidonadas que se consumen cocidas, fritas o hervidas.

