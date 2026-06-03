Mirtha Legrand, la mujer que vio todos los Mundiales

Mirtha Legrand es, probablemente, la mujer más mundialista de todas, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, Santa Fe, y cuando se jugó el primer Mundial de fútbol, en Uruguay 1930, tenía apenas 3 años. Desde entonces, pasaron Copas, campeones, derrotas, leyendas y generaciones completas de hinchas, pero ella siguió ahí: elegante, vigente y con una memoria que atraviesa casi toda la historia moderna del fútbol.

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La cuenta impresiona. Mirtha vio todos los Mundiales: desde aquel torneo inaugural que ganó Uruguay hasta Qatar 2022, donde Argentina volvió a tocar el cielo con Lionel Messi como capitán. Y si todo sigue su curso, llegará al Mundial 2026 con 99 años, lista para vivir una nueva cita mundialista.

Cuando Uruguay levantó la primera Copa del Mundo en 1930 , Mirtha era una niña de 3 años. En 1934 y 1938 , Italia se consagró bicampeona mientras ella crecía en la Argentina de otra época, mucho antes de convertirse en una figura central del cine y la televisión nacional.

Después llegó 1950 , con el famoso “Maracanazo” de Uruguay sobre Brasil. Mirtha ya tenía 23 años y comenzaba a consolidar una carrera artística que la transformaría en una de las grandes estrellas argentinas. En 1954 ganó Alemania Federal, en 1958 apareció Pelé con Brasil y en 1966 Inglaterra festejó en su casa.

Mirtha también vio el Brasil de 1970, el equipo que muchos todavía consideran uno de los mejores de la historia. Y pocos años después, en 1978, llegó la primera gran alegría argentina: la Selección campeona del mundo con Mario Kempes como figura. Para entonces, ella tenía 51 años y ya era una figura instalada en los hogares argentinos.

Las tres estrellas argentinas

Si hay algo que vuelve todavía más curiosa esta historia es que Mirtha vivió las tres consagraciones mundiales de Argentina. La primera fue en 1978, con César Luis Menotti como entrenador y una final inolvidable ante Países Bajos.

La segunda llegó en 1986, con Diego Armando Maradona en estado de gracia. Mirtha tenía 59 años cuando Diego hizo historia en México, con la Mano de Dios, el Gol del Siglo y una Copa que quedó para siempre en la memoria argentina.

La tercera fue en 2022, con Lionel Messi y la Scaloneta. A los 95 años, Mirtha vio a Argentina volver a ser campeona del mundo después de 36 años, en una final dramática ante Francia que terminó en penales y coronó a una generación inolvidable.

Mirtha Legrand, la mujer que vio todos los Mundiales Mirtha Legrand, la mujer que vio todos los Mundiales

La diva que sobrevivió a todos los campeones

La lista tiene algo de chiste futbolero y algo de archivo histórico. Pasaron Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Francia, España y Argentina. Pasaron Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Iniesta, Mbappé y Messi. Pasaron radios a válvula, televisores blanco y negro, transmisiones por cable, streaming y redes sociales... y Mirtha siguió.

No solo vio los Mundiales: también atravesó casi un siglo de historia argentina. Fue actriz de cine desde muy joven, se convirtió en una de las grandes figuras de la pantalla grande y después marcó un antes y un después en la televisión con sus clásicos almuerzos, iniciados en 1968. Hoy es considerada una de las conductoras en actividad más longevas del mundo, con casi siete décadas de presencia televisiva.

Mundial por Mundial: la línea de tiempo de Mirtha

1930: 3 años — Campeón: Uruguay

3 años — Campeón: Uruguay 1934: 7 años — Campeón: Italia

7 años — Campeón: Italia 1938: 11 años — Campeón: Italia

11 años — Campeón: Italia 1950: 23 años — Campeón: Uruguay

23 años — Campeón: Uruguay 1954: 27 años — Campeón: Alemania Federal

27 años — Campeón: Alemania Federal 1958: 31 años — Campeón: Brasil

31 años — Campeón: Brasil 1962: 35 años — Campeón: Brasil

35 años — Campeón: Brasil 1966: 39 años — Campeón: Inglaterra

39 años — Campeón: Inglaterra 1970: 43 años — Campeón: Brasil

43 años — Campeón: Brasil 1974: 47 años — Campeón: Alemania Federal

47 años — Campeón: Alemania Federal 1978: 51 años — Campeón: Argentina

51 años — Campeón: Argentina 1982: 55 años — Campeón: Italia

55 años — Campeón: Italia 1986: 59 años — Campeón: Argentina

59 años — Campeón: Argentina 1990: 63 años — Campeón: Alemania

63 años — Campeón: Alemania 1994: 67 años — Campeón: Brasil

67 años — Campeón: Brasil 1998: 71 años — Campeón: Francia

71 años — Campeón: Francia 2002: 75 años — Campeón: Brasil

75 años — Campeón: Brasil 2006: 79 años — Campeón: Italia

79 años — Campeón: Italia 2010: 83 años — Campeón: España

83 años — Campeón: España 2014: 87 años — Campeón: Alemania

87 años — Campeón: Alemania 2018: 91 años — Campeón: Francia

91 años — Campeón: Francia 2022: 95 años — Campeón: Argentina

95 años — Campeón: Argentina 2026: 99 años — Campeón: a definir

Una leyenda presente

El Mundial 2026 tendrá muchas historias: el debut del nuevo formato, la expectativa por Lionel Messi, la defensa del título argentino y la ilusión de millones de hinchas. Pero entre tantas estadísticas hay una que rompe cualquier archivo: Mirtha Legrand llegará a esta Copa con 99 años y con todos los Mundiales en su historia personal.

Porque pasan los equipos, cambian las camisetas, aparecen nuevas figuras y se jubilan las leyendas. Pero Mirtha, como buena argentina, sigue presente. Y si alguien puede decir que vio toda la película de los Mundiales, es ella.

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