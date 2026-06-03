Mundial 2026: todos los jugadores que nacieron en un país y jugarán para otro

Todos los jugadores que nacieron en un país y jugarán para otro en el Mundial 2026.

A poco más de una semana del inicio del Mundial 2026 , las nóminas oficiales de las selecciones clasificadas vuelven a dejar en evidencia una tendencia cada vez más marcada en el fútbol internacional . Entre las listas definitivas de las 48 federaciones participantes , se confirmó que cerca de 300 futbolistas representarán a un país distinto al que nacieron.

La idea clásica de un seleccionado integrado únicamente por jugadores nacidos dentro de sus propias fronteras ha ido perdiendo vigencia con el paso del tiempo. En el escenario actual del fútbol, atravesado por la movilidad migratoria , la lógica de los mercados y la globalización , el concepto de identidad nacional se vuelve más flexible, y las convocatorias reflejan con claridad esa evolución del deporte moderno .

Con la ampliación del cupo para la Copa Mundial de Fútbol , que pasó a contar con 48 selecciones , las cifras adquieren una dimensión llamativa. De los 1.248 jugadores que integran esta edición del torneo, se estima que 289 representarán a países distintos a aquellos en los que nacieron.

Las selecciones africanas aparecen como uno de los focos principales de esta tendencia. Equipos como Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde y República Democrática del Congo presentan planteles con una fuerte presencia de futbolistas nacidos en Europa, principalmente en países como Francia, Bélgica, Países Bajos y España.

En la mayoría de los casos, este fenómeno se explica por el hecho de que numerosos jugadores son hijos o nietos de familias migrantes, que crecieron, se educaron y desarrollaron su carrera en Europa, aunque finalmente eligieron defender la selección del país de origen de sus padres o abuelos.

La selección de Curazao está superpoblada por jugadores de origen neerlandés.

Un ejemplo representativo fue el de Marruecos en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde gran parte del plantel que llegó hasta las semifinales estaba compuesto por futbolistas nacidos fuera del territorio africano.

En este contexto, las estadísticas resultan elocuentes. Para la edición 2026 de la Copa del Mundo, una cantidad significativa de jugadores nacidos en Francia integrará selecciones nacionales como Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, República Democrática del Congo, Haití y Egipto.

El fenómeno ya no se circunscribe únicamente al continente africano, sino que también se replica en otras selecciones. Incluso el conjunto de Selección Argentina de fútbol cuenta con futbolistas nacidos fuera del país: Giuliano Simeone, nacido en Italia durante el período en que su padre Diego Simeone jugaba en el Lazio, y Nicolás Paz, nacido en España mientras su padre Pablo Paz desarrollaba su carrera en ese país.

Luca Zidane, de Francia a Argelia.

Al mismo tiempo, Argentina también funciona como país de origen para jugadores que representan a otras selecciones nacionales. Entre ellos figuran Santiago Giménez (México), así como Juan José Cáceres, Alejandro Romero Gamarra y Adrián Cubas (Paraguay). También se suman Hernán Galíndez (Ecuador) y Fernando Muslera (Uruguay), todos nacidos en territorio argentino.

Erling Haaland es probablemente el ejemplo más conocido de este fenómeno: nació en Inglaterra en circunstancias similares a las de Giuliano Simeone y Nicolás Paz, ya que su padre, Alf-Inge Haaland, se encontraba jugando en el Leeds United en ese momento. Sin embargo, tanto él como su entorno siempre se identificaron plenamente con su país de origen.

Para numerosas federaciones, sobre todo aquellas con poblaciones más reducidas o con ligas de menor desarrollo competitivo, la posibilidad de incorporar futbolistas formados en los grandes centros del fútbol mundial representa una ventaja clave en las competiciones internacionales de mayor nivel.

Yassine Bounou, arquero que eligió a Marruecos.

Uno de los casos más llamativos es el de Curaçao. De sus 26 convocados, 25 nacieron en los Países Bajos, conformando prácticamente todo el plantel. La única excepción es Tahith Chong, quien si bien nació en la isla, desarrolló gran parte de su carrera en Europa e incluso llegó a representar a la selección neerlandesa en categorías juveniles, como la Sub-21.

En el caso específico de Curaçao, estos números se explican por un lazo de carácter histórico y político. Si bien la isla obtuvo su estatus de país autónomo en 2010, continúa integrada al Reino de los Países Bajos, una condición que ha favorecido durante décadas los flujos migratorios y la formación deportiva de futbolistas en territorio europeo.

Uno por uno: los 289 jugadores que jugarán para otras selecciones en el Mundial 2026

Selección de Curazao

Eloy Room (Países Bajos)

Tymick Room (Países Bajos)

Trevor Doornbusch (Países Bajos)

Jurien Gaari (Países Bajos)

Shurandy Sambo (Países Bajos)

Roshon Van Eijma (Países Bajos)

Sherel Floranus (Países Bajos)

Armando Obispo (Países Bajos)

Jeremy Antonisse (Países Bajos)

Richedeley Bazoer (Países Bajos)

Deveron Fonville (Países Bajos)

Godfried Roemeratoe (Países Bajos)

Juninho Bacuna (Países Bajos)

Livano Comenencia (Países Bajos)

Leandro Bacuna (Países Bajos)

Tyjani Noslin (Países Bajos)

Arjanty Martha (Países Bajos)

Kevin Felida (Países Bajos)

Jorgino Decentje (Países Bajos)

Jerdy Schouten (Países Bajos)

Sontje Hansen (Países Bajos)

Xean Dorp (Países Bajos)

Jearl Margaretha (Países Bajos)

Brandley Kuwas (Países Bajos)

Brandley Kastaneer (Países Bajos)

Selección de Túnez

Montassar Talbi (Francia)

Dylan Bronn (Francia)

Yan Valery (Francia)

Ellyes Skhiri (Francia)

Hannibal Mejbri (Francia)

Ismaël Gharbi (Francia)

Elias Achouri (Francia)

Rani Khedira (Alemania)

Elias Saad (Alemania)

Rayan Elloumi (Canadá)

Anis Ben Slimane (Dinamarca)

Omar Rekik (Países Bajos)

Sebastian Tounekti (Noruega)

Adem Arous (Arabia Saudita)

Moutaz Neffati (Suecia)

Selección de Haití

Johnny Placide (Francia)

Alexandre Pierre (Francia)

Martin Expérience (Francia)

Jean-Kévin Duverne (Francia)

Jean-Ricner Bellegarde (Francia)

Dominique Simon (Francia)

Duckens Nazon (Francia)

Ruben Providence (Francia)

Josué Casimir (Francia)

Yassin Fortune (Francia)

Wilson Isidor (Francia)

Leverton Joseph (Francia)

Duke Lacroix (Estados Unidos)

Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos)

Josué Duverger (Canadá)

Kéto Thermoncy (Suiza)

Leandro Bacuna.

Selección de Argelia

Luca Zidane (Francia)

Melvin Mastaíl (Francia)

Aïssa Mandi (Francia)

Rayan Aït-Nouri (Francia)

Jaouen Hadjam (Francia)

Samir Chergui (Francia)

Nabil Bentaleb (Francia)

Farès Chaïbi (Francia)

Houssem Aouar (Francia)

Riyad Mahrez (Francia)

Amine Gouiri (Francia)

Anis Hadj Moussa (Francia)

Farès Ghedjemis (Francia)

Rafik Belghali (Bélgica)

Ibrahim Maza (Alemania)

Ramiz Zerrouki (Países Bajos)

Selección de Bosnia

Denis Burni (Alemania)

Kerim Alajbegovi (Alemania)

Sead Kolašinac (Alemania)

Armin Demirovi (Alemania)

Amar Dedi (Austria)

Ermin Hasi (Austria)

Osman Hadiki (Austria)

Armin Gigovi (Suecia)

Benjamin Tahirovi (Suecia)

Dennis Hadikaduni (Suecia)

Samed Badar (Serbia)

Jovo Luki (Serbia)

Ivan Baši (Croacia)

Amir Hadiahmetovi (Dinamarca)

Tarik Muharemovi (Eslovenia)

Haris Tabakovi (Suiza)

Esmir Bajraktarevi (Estados Unidos)

Selección de Marruecos

Issa Diop (Francia)

Redouane Halhal (Francia)

Neil El Aynaoui (Francia)

Samir El Mourabet (Francia)

Ayyoub Bouloud (Francia)

Gessime Yassine (Francia)

Munir Mohamedi (España)

Achraf Hakimi (España)

Chadi Riad (España)

Ismael Saibari (España)

Brahim Díaz (España)

Ayoub Amraoui (España)

Zakaria El Ouahdi (Bélgica)

Bilal El Khannouss (Bélgica)

Chemsdine Talbi (Bélgica)

Noussair Mazraoui (Países Bajos)

Anass Salah-Eddine (Países Bajos)

Sofyan Amrabat (Países Bajos)

Yassine Bounou (Canadá)

Sebastian Tounekti.

Selección de República Democrática del Congo

Lionel Mpasi (Francia)

Arthur Masuaku (Francia)

Gédéon Kalulu (Francia)

Dylan Batubinsika (Francia)

Steve Kapuadi (Francia)

Samuel Moutoussamy (Francia)

Gaël Kakuta (Francia)

Cédric Bakambu (Francia)

Yoane Wissa (Francia)

Nathanaël Mbuku (Francia)

Simon Banza (Francia)

Matthieu Epolo (Bélgica)

Joris Kayembe (Bélgica)

Noah Sadiki (Bélgica)

Ngal'ayel Mukau (Bélgica)

Théo Bongonda (Bélgica)

Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra)

Aaron Tshibola (Inglaterra)

Timothy Fayulu (Suiza)

Charles Pickel (Suiza)

Selección de Cabo Verde

Sidny Lopes Cabral (Países Bajos)

Jamiro Monteiro (Países Bajos)

Deroy Duarte (Países Bajos)

Laros Duarte (Países Bajos)

Garry Rodrigues (Países Bajos)

Dailon Livramento (Países Bajos)

Logan Costa (Francia)

Steven Moreira (Francia)

Willy Semedo (Portugal)

Wagner Pina (Portugal)

Telmo Arcanjo (Portugal)

Hélio Varela (Portugal)

Roberto Lopes (Irlanda)

CJ dos Santos (Estados Unidos)

Selección de Qatar

Salah Zakaria (Palestina)

Ahmed Fathy (Egipto)

Ahmed Alaaeldin (Egipto)

Meshaal Barsham (Sudán)

Assim Madibo (Sudán)

Almoez Ali (Sudán)

Boualem Khoukhi (Argelia)

Edmilson Junior (Brasil)

Lucas Mendes (Brasil)

Karim Boudiaf (Francia)

Mohammed Muntari (Ghana)

Pedro Miguel (Portugal)

Issa Laaye (Senegal)

Yusuf Abdurisag (Somalia)

Armin Demirovi.

Selección de Senegal

Édouard Mendy (Francia)

Mory Diaw (Francia)

Yehvann Diouf (Francia)

Kalidou Koulibaly (Francia)

Moussa Niakhaté (Francia)

Mamadou Sarr (Francia)

Antoine Mendy (Francia)

Pape Gueye (Francia)

Iliman Ndiaye (Francia)

Ibrahim Mbaye (Francia)

Nicolas Jackson (Gambia)

Ismail Jakobs (Alemania)

Selección de Turquía

Salih Özcan (Alemania)

Hakan Çalhanolu (Alemania)

Kaan Ayhan (Alemania)

Kenan Yldz (Alemania)

Can Uzun (Alemania)

Ferdi Kadolu (Países Bajos)

Orkun Kökçü (Países Bajos)

Ouz Aydn (Países Bajos)

Mert Müldür (Austria)

Deniz Gül (Suecia)

Selección de Costa de Marfil

Yahia Fofana (Francia)

Evan Ndicka (Francia)

Guéla Doué (Francia)

Seko Fofana (Francia)

Nicolas Pépé (Francia)

Evann Guessand (Francia)

Elye Wahi (Francia)

Ange-Yoan Bonny (Francia)

Alban Lafont (Burkina Faso)

Selección de Irak

Hussein Ali (Suecia)

Amir Al-Ammari (Suecia)

Kevin Yakob (Suecia)

Ahmed Qasem (Suecia)

Merchas Doski (Alemania)

Youssef Amyn (Alemania)

Frans Putros (Dinamarca)

Zidane Iqbal (Inglaterra)

Marko Farji (Noruega)

Angus Gunn.

Selección de Australia

Harry Souttar (Escocia)

Cameron Burgess (Escocia)

Miloš Degenek (Serbia)

Paul Okon-Engstler (Alemania)

Mohamed Touré (Guinea)

Alessandro Circati (Italia)

Awer Mabil (Kenia)

Nestory Irankunda (Tanzania)

Selección de Ghana

Jerome Opoku (Inglaterra)

Antoine Semenyo (Inglaterra)

Brandon Thomas-Asante (Inglaterra)

Marvin Senaya (Francia)

Elisha Owusu (Francia)

Jordan Ayew (Francia)

Derrick Luckassen (Países Bajos)

Iñaki Williams (España)

Selección de Croacia

Josip Staniši (Alemania)

Marin Pongrai (Alemania)

Mario Pašali (Alemania)

Mateo Kovai (Austria)

Luka Sui (Austria)

Josip Šutalo (Bosnia y Herzegovina)

Petar Sui (Bosnia y Herzegovina)

Martin Baturina (Suiza)

Selección de Nueva Zelanda

Tommy Smith (Inglaterra)

Joe Bell (Inglaterra)

Matthew Garbett (Inglaterra)

Lachlan Bayliss (Australia)

Nando Pijnaker (Países Bajos)

Callan Elliot (Escocia)

Alex Rufer (Suiza)

Finn Surman (Gales)

Waldemar Anton.

Selección de Escocia

Angus Gunn (Inglaterra)

Scott McTominay (Inglaterra)

Ché Adams (Inglaterra)

George Hirst (Inglaterra)

Tyler Fletcher (Inglaterra)

Lyndon Dykes (Australia)

Kieran Tierney (Isla de Man)

Selección de Paraguay

Juan José Cáceres (Argentina)

Kaku (Argentina)

Andrés Cubas (Argentina)

Maurício (Brasil)

Gastón Oliveira (Uruguay)

Selección de Francia

Michael Olise (Inglaterra)

Marcus Thuram (Italia)

Brice Samba (República Democrática del Congo)

Selección de Ecuador

Hernán Galíndez (Argentina)

John Yeboah (Alemania)

Jeremy Arévalo (España)

Selección de Jordania

Ali Alzaizeh (Alemania)

Mohammad Abu Hashish (Irak)

Mo Abualnadi (Estados Unidos)

Alphonso Davies.

Selección de Canadá

Owen Goodman (Inglaterra)

Luc de Fougerolles (Inglaterra)

Alfie Jones (Inglaterra)

Alphonso Davies (Ghana)

Ismaël Koné (Costa de Marfil)

Tani Oluwaseyi (Estados Unidos)

Jonathan David (Estados Unidos)

Selección de Estados Unidos

Antonee Robinson (Inglaterra)

Giovanni Reyna (Inglaterra)

Sebastian Berhalter (Inglaterra)

Malik Tillman (Alemania)

Alejandro Zendejas (México)

Sergiño Dest (Países Bajos)

Selección de México

Brian Gutiérrez (Estados Unidos)

Obed Vargas (Estados Unidos)

Santiago Giménez (Argentina)

Julián Quiñones (Colombia)

Álvaro Fidalgo (España)

Selección de Suiza

Breel Embolo (Camerún)

Yvon Mvogo (Camerún)

Marvin Keller (Inglaterra)

Selección de Argentina

Giuliano Simeone (Italia)

Nico Paz (España)

Giovanni Reyna.

Selección de Irán

Dennis Eckert (Alemania)

Saman Ghoddos (Suecia)

Selección de Corea del Sur

Jens Castrop (Alemania)

Selección de Alemania

Waldemar Anton (Uzbekistán)

Selección de Países Bajos

Guus Til (Zambia)

Selección de Egipto

Haissem Hassan (Francia)

Selección de Uruguay

Fernando Muslera (Argentina)

Rodrigo Zalazar (Nicaragua)

Thelo Aasgaard.

Selección de Noruega

Thelo Aasgaard (Inglaterra)

Erling Haaland (Inglaterra)

Selección de Portugal

Matheus Nunes (Brasil)

Diogo Costa (Suiza)

Selección de Inglaterra

Marc Guéhi (Costa de Marfil)

Selección de España

Aymeric Laporte (Francia)

Selección de Uzbekistán

Utkir Yusupov (Kazajistán)

Selección de Bélgica

Amadou Onana (Senegal)

Selección de Japón