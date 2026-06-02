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2 de junio de 2026 - 19:01
Fútbol

Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina

En las últimas horas se dieron a conocer los números que usarán los jugadores de la selección argentina de cara al Mundial 2026. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la selección argentina.&nbsp;

Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la selección argentina. 

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Del 1 al 26: se confirmaron los dorsales de la Selección argentina de cara al Mundial

La Selección Argentina tiene definidos los dorsales de sus 26 convocados para el Mundial. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el equipo intentará revalidar el título conseguido en Qatar 2022 con una convocatoria que mezcla campeones del mundo y futbolistas que se suman al plantel.

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Los dorsales de la Selección Argentina para el Mundial quedaron definidos de la siguiente manera:

1 - Juan Musso

2 - Leonardo Balerdi

3 - Nicolás Tagliafico

4 - Gonzalo Montiel

5 - Leandro Paredes

6 - Lisandro Martínez

7 - Rodrigo De Paul

8 - Valentín Barco

9 - Julián Álvarez

10 - Lionel Messi

11 - Giovani Lo Celso

12 - Gerónimo Rulli

13 - Cristian Romero

14 - Exequiel Palacios

15 - Nicolás González

16 - Thiago Almada

17 - Giuliano Simeone

18 - Nicolás Paz

19 - Nicolás Otamendi

20 - Alexis Mac Allister

21 - José Manuel López

22 - Lautaro Martínez

23 - Emiliano Martínez

24 - Enzo Fernández

25 - Facundo Medina

26 - Nahuel Molina

La nómina de la Selección Argentina contará con ocho jugadores que tendrán su primera experiencia mundialista: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

La Selección Argentina hará su debut mundialista el martes 16 de junio ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Después, el lunes 22, Argentina jugará contra Austria en el Dallas Stadium. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en ese mismo escenario.

El probable once que se perfila para el primer amistoso

En la primera práctica en el complejo Compass Minerals, Lionel Scaloni probó un posible once. Con varios futbolistas lesionados avanzando en sus recuperaciones, el entrenador realizó un trabajo táctico que aportó señales pensando en el amistoso frente a Honduras.

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Si bien aún no puede considerarse un equipo base para el Mundial, debido a la ausencia de figuras importantes como Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lionel Messi y Julián Álvarez, entre otros, la práctica dejó un primer indicio del plan del cuerpo técnico para el compromiso del sábado.

El primer entrenamiento en Kansas inició con trabajos en el gimnasio, y luego los jugadores se trasladaron hacia el campo de juego en donde ejercitaron movimientos de velocidad, coordinación y técnica en cuatro estaciones diferentes.

Más allá de las ausencias, la sorpresa en la Selección Argentina fue la presencia de Nicolás Capaldo en el once titular. El mediocampista del Hamburgo no figura en la nómina de 26 mundialistas, pero forma parte de los siete jugadores extra citados por Scaloni para los amistosos frente a Honduras e Islandia.

El once que se perfila para jugar este sábado es: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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