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20 de julio de 2026 - 13:38
Deportes.

Mundial 2026: La FIFA investiga a la Selección Argentina por los incidentes tras la final contra España

La FIFA abrió un expediente disciplinario para analizar los hechos ocurridos después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La FIFA inició una investigación disciplinaria sobre los incidentes protagonizados por integrantes de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026 frente a España. El organismo analizará los informes arbitrales y las pruebas audiovisuales del encuentro para determinar si existieron conductas sancionables.

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Entre los hechos bajo análisis figura la expulsión de Leandro Paredes, quien recibió la tarjeta roja una vez finalizado el partido por su participación en un altercado con futbolistas españoles durante los festejos del campeón.

La investigación también alcanza a Nahuel Molina, señalado por un presunto golpe sobre Rodri en medio de la celebración, y a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, por una supuesta agresión contra Dani Olmo.

Comportamiento durante la premiación

Además de los incidentes físicos, la Comisión Disciplinaria evaluará el comportamiento de varios futbolistas argentinos durante la ceremonia de premiación. Las imágenes del evento mostraron a algunos jugadores de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo, una actitud que generó repercusiones en el ámbito futbolístico.

Por el momento, la FIFA no informó qué tipo de sanciones podrían aplicarse. La resolución se conocería en las próximas semanas, una vez concluido el análisis de la documentación y del material audiovisual.

Reclamo del Reino Unido por la bandera de Malvinas

En paralelo, el Gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA que también investigue a la delegación argentina por la exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta.

El pedido fue impulsado por el secretario de Comercio británico, Peter Kyle, quien sostuvo que las manifestaciones políticas deben permanecer al margen del fútbol y reclamó una investigación sobre lo sucedido. Desde Downing Street respaldaron esa postura y reiteraron la posición del Gobierno británico respecto de la soberanía de las islas.

Hasta el momento, la FIFA no confirmó si este planteo será incorporado al expediente disciplinario ya abierto o si dará lugar a una investigación independiente.

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