Batalla campal en el Obelisco tras la final del Mundial 2026: al menos 15 detenidos

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Los festejos y la concentración de hinchas en el Obelisco tras la final del Mundial 2026 terminaron con graves incidentes durante la noche del domingo. Lo que comenzó como una reunión masiva de fanáticos que se acercaron al centro porteño derivó en enfrentamientos entre un grupo de personas y efectivos policiales.

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Según la información oficial, al menos 15 personas fueron detenidas y varios civiles y policías resultaron heridos durante los disturbios, que se extendieron por unos 20 minutos en la zona de la avenida 9 de Julio.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, los enfrentamientos comenzaron cerca de las 23.45 , cuando un grupo de personas superó el vallado perimetral instalado alrededor del Obelisco.

A partir de ese momento comenzaron las agresiones contra los efectivos policiales, con lanzamiento de botellas y otros objetos contundentes. La Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y avanzó sobre la zona con apoyo de personal de Infantería.

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Camión hidrante y corridas

Durante el operativo también intervino un camión hidrante, que recorrió distintos tramos de la avenida 9 de Julio utilizando cañones de agua para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios.

El despliegue se extendió desde la intersección con avenida Corrientes hasta las inmediaciones de avenida Belgrano, donde la situación comenzó a normalizarse.

En medio de las corridas se registraron destrozos y varias personas resultaron heridas.

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Policías y civiles lesionados

Como consecuencia de los incidentes, siete efectivos policiales sufrieron politraumatismos, según la información oficial.

También hubo civiles lesionados. Entre ellos, un hombre recibió una patada en el rostro durante una de las corridas y una mujer debió ser asistida por personal médico. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de ambos.

Finalizados los enfrentamientos, 15 personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la Justicia.