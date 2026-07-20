lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 07:41
País.

Batalla campal en el Obelisco tras la final del Mundial 2026: al menos 15 detenidos

Los incidentes comenzaron al finalizar el partido entre Argentina y España. Hubo enfrentamientos entre un grupo de personas y la Policía en la zona del Obelisco.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Los festejos y la concentración de hinchas en el Obelisco tras la final del Mundial 2026 terminaron con graves incidentes durante la noche del domingo. Lo que comenzó como una reunión masiva de fanáticos que se acercaron al centro porteño derivó en enfrentamientos entre un grupo de personas y efectivos policiales.

Lee además
entre lagrimas y orgullo, miles de hinchas coparon el obelisco para agradecerle a la seleccion argentina video
Mundial.

Entre lágrimas y orgullo, miles de hinchas coparon el Obelisco para agradecerle a la Selección argentina
Tarifa de luz (ECOOSFERA).
Servicios.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta?

Según la información oficial, al menos 15 personas fueron detenidas y varios civiles y policías resultaron heridos durante los disturbios, que se extendieron por unos 20 minutos en la zona de la avenida 9 de Julio.

Cómo comenzaron los incidentes

De acuerdo con los primeros datos oficiales, los enfrentamientos comenzaron cerca de las 23.45, cuando un grupo de personas superó el vallado perimetral instalado alrededor del Obelisco.

A partir de ese momento comenzaron las agresiones contra los efectivos policiales, con lanzamiento de botellas y otros objetos contundentes. La Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y avanzó sobre la zona con apoyo de personal de Infantería.

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Camión hidrante y corridas

Durante el operativo también intervino un camión hidrante, que recorrió distintos tramos de la avenida 9 de Julio utilizando cañones de agua para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios.

El despliegue se extendió desde la intersección con avenida Corrientes hasta las inmediaciones de avenida Belgrano, donde la situación comenzó a normalizarse.

En medio de las corridas se registraron destrozos y varias personas resultaron heridas.

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Incidentes en el Obelisco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Policías y civiles lesionados

Como consecuencia de los incidentes, siete efectivos policiales sufrieron politraumatismos, según la información oficial.

También hubo civiles lesionados. Entre ellos, un hombre recibió una patada en el rostro durante una de las corridas y una mujer debió ser asistida por personal médico. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de ambos.

Finalizados los enfrentamientos, 15 personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la Justicia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Entre lágrimas y orgullo, miles de hinchas coparon el Obelisco para agradecerle a la Selección argentina

¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta?

Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 19 de julio

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final conEspaña
Deportes.

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Javier Milei 
País.

Javier Milei decretará feriado por los festejos de la Selección

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel