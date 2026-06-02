La Selección Argentina definió sus camisetas para el Mundial 2026

La selección argentina ya tiene definidas las camisetas que usará en los encuentros del Grupo J del Mundial 2026 . El equipo nacional hará su estreno frente a Argelia , luego se enfrentará a Austria y culminará la fase de grupos ante Jordania , en un partido que incluirá una particularidad inédita en la competencia.

En los dos primeros compromisos del grupo, la selección argentina utilizará su tradicional camiseta titular celeste y blanca . El estreno frente a Argelia está programado para el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium , a las 22.00 (hora de Argentina) .

En ese encuentro, el equipo completará el uniforme con pantalones y medias azules , mientras que el arquero Emiliano Martínez vestirá un conjunto íntegramente naranja . Luego, el lunes 22 de junio , en el segundo duelo ante Austria , que se jugará en el Dallas Stadium a las 14.00 , el conjunto titular se mantendrá sin cambios. En esa ocasión, Martínez utilizará una indumentaria completamente verde claro .

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026.

Por primera vez en su historia, la Selección argentina lucirá una camiseta de color negro en una Copa del Mundo . El estreno será frente a Jordania , el sábado 27 de junio , en el Dallas Stadium , en el encuentro que marcará el cierre de su participación en la fase de grupos.

La casaca suplente presenta detalles en tonos azul y celeste, con el escudo y la numeración en color blanco. Además, incorpora guiños al fileteado porteño, un estilo artístico típico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presente tanto en la zona de la nuca como en el diseño general de la prenda.

La selección argentina ya conoce qué camisetas utilizará en los partidos correspondientes al Grupo J del Mundial 2026.

El equipo introduce un quiebre respecto de la tradición histórica de la Selección argentina, ya que durante décadas sus camisetas alternativas habían estado asociadas principalmente al azul marino.

La presentación de la casaca negra ante Jordania cerrará la rotación de tres uniformes utilizados en la fase de grupos. En ese compromiso, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez volverá a vestir de verde, aunque en una versión más oscura en comparación con la utilizada en el partido previo.

Este orden de uso —dos encuentros iniciales con la indumentaria titular y el tercero con la alternativa— replica el esquema que ya se había visto en el Mundial de Qatar 2022. Esa coincidencia no pasó desapercibida y generó entusiasmo entre quienes siguen y valoran las cábalas.

La selección utilizará la camiseta negra y azul en el Mundial.

Un posible camino hasta la final y el peso histórico

Previo a su estreno en la competencia oficial, el seleccionado argentino afrontará dos encuentros amistosos de preparación. El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras, en el Kyle Field Stadium de Texas. El segundo tendrá lugar el martes 9, ante Islandia, en el Jordan Hare Stadium, ubicado en Alabama.

En caso de finalizar en el primer puesto del Grupo J, la Albiceleste accedería a los dieciseisavos de final, donde se enfrentaría al segundo clasificado del Grupo H —integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay—. Ese partido se disputaría el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

En un escenario hipotético de clasificación, el recorrido contemplaría los octavos de final el martes 7 en Atlanta, frente a los equipos que terminen segundos en los Grupos D y G, donde aparecen selecciones como Estados Unidos, Paraguay y Bélgica.

La alternativa de Argentina en el Mundial 2010, completamente azul.

Luego, los cuartos de final se disputarían el sábado 11 en Kansas City, con la posibilidad de un cruce ante Portugal. En semifinales, el duelo sería el miércoles 15 nuevamente en Atlanta, contra Inglaterra o Brasil. La definición del torneo está prevista para el domingo 19 de julio a las 15.00, en la ciudad de Nueva York.

Argentina alcanzará su 19ª presencia en 23 ediciones disputadas de la Copa del Mundo, encadenando además su 14ª participación consecutiva. En su historial de ausencias figuran los Mundiales de Francia 1938, Brasil 1950 y Suecia 1954, además de la no clasificación al torneo de México 1970.

Así es el complejo donde se hospeda la selección argentina

El centro de operaciones del seleccionado se encuentra en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo de entrenamientos del Sporting Kansas City. El predio está situado a unos 21 minutos del Hotel Origin, donde se aloja la delegación. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) seleccionó estas instalaciones luego de una inspección realizada a principios de año.

Hotel boutique Origin, la base de concentración de la selección argentina.

El complejo dispone de vestuarios adaptados para el plantel, equipamiento de análisis audiovisual, un espacio destinado a hidroterapia y un gimnasio equipado con máquinas Keiser junto a plataformas de medición de fuerza. Desde esa base, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará consolidarse y defender el campeonato conquistado en Qatar a fines de 2022.