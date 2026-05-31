La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó para la Selección Argentina . Este domingo, la delegación nacional aterrizó en Kansas, Estados Unidos, donde desarrollará la primera etapa de su preparación antes del debut en la máxima cita del fútbol internacional.

El vuelo AR1978 trasladó desde Buenos Aires a una importante parte del plantel convocado. La llegada marcó el inicio formal de la concentración que encabezará el cuerpo técnico con vistas a una competencia que tendrá a la Albiceleste entre los principales protagonistas.

Los futbolistas que viajaron desde Argentina arribaron cerca del mediodía y rápidamente se trasladaron al lugar elegido para la preparación. Los primeros entrenamientos están programados para este lunes.

La delegación que partió desde el país estuvo integrada por Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

En los próximos días se incorporarán otros futbolistas que viajarán directamente desde sus respectivos clubes. Entre ellos aparecen Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes militan en Inter Miami dentro de la Major League Soccer de Estados Unidos.

También está prevista la llegada desde Inglaterra de Emiliano Martínez y Lisandro Martínez, quienes completarán la nómina para afrontar la etapa final de preparación antes del inicio del certamen.

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Kansas, el centro de operaciones de la Albiceleste

La Selección Argentina eligió como base de trabajo el Sporting KC Training Centre, complejo deportivo perteneciente al club Sporting Kansas City. El predio cuenta con varias canchas de entrenamiento y modernas instalaciones destinadas al trabajo de alto rendimiento.

Ubicado en el área metropolitana de Kansas City, el centro deportivo se encuentra entre los ríos Kansas y Missouri. La región suele presentar condiciones climáticas variables durante esta época del año, con jornadas de calor, humedad y posibilidad de tormentas.

Mientras se desarrolla la preparación deportiva, la delegación se alojará en el hotel Origin, establecimiento situado a pocos minutos del complejo de entrenamientos. El lugar cuenta con nuevas instalaciones y será el punto de concentración del plantel durante su estadía en la ciudad.

El calendario previo al debut mundialista

La agenda de la Selección contempla dos compromisos amistosos antes del estreno en la Copa del Mundo. El viernes, el plantel viajará hacia Texas para afrontar el primero de esos encuentros.

El sábado enfrentará a Honduras en College Station. Tras ese compromiso, el equipo continuará con los entrenamientos en territorio texano para ajustar aspectos futbolísticos y físicos.

Posteriormente, la delegación se trasladará a Alabama para disputar un nuevo amistoso frente a Islandia el martes 9 de junio en Auburn.

El camino hacia la fase de grupos

Una vez finalizado el compromiso ante Islandia, la Selección regresará a Kansas para continuar con los trabajos de preparación hasta el inicio del Mundial.

El debut está programado para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego, el conjunto argentino viajará a Arlington, en Texas, donde enfrentará a Austria el 22 de junio.

La participación en la fase de grupos continuará el 27 de junio ante Jordania, también en Arlington, dentro de un calendario que obligará al plantel a realizar constantes desplazamientos entre las distintas sedes estadounidenses.