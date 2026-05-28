Lionel Messi jugará su sexto Mundial: los récords que buscará romper

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la Selección Argentina luego de ser incluido por Lionel Scaloni en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán argentino, que iniciará el torneo con 38 años y cumplirá 39 durante la competencia, tendrá una nueva oportunidad de seguir agrandando su historia con la camiseta nacional.

Con su presencia en el Mundial 2026, Messi alcanzará las seis participaciones mundialistas. Hasta ahora, el rosarino jugó las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Messi palpitó lo que será su última Copa del Mundo. Lionel Messi.

Además, ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 26 encuentros. En esa tabla superó al alemán Lothar Matthäus, que suma 25 presencias.

Los récords que puede buscar

Otro de los registros que Messi intentará ampliar será el de goles en Copas del Mundo. Hasta el momento convirtió 13 tantos: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.

En la tabla histórica aparece cerca de grandes nombres como Miroslav Klose, Ronaldo Nazario y Gerd Müller. También buscará acercarse al récord de asistencias, ya que suma 8 y está a dos de igualar los 10 pases gol de Pelé.

El camino de Argentina en el Mundial

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio ante Argelia, en el Kansas City Stadium, desde las 22, hora argentina.

Luego, la Selección enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium, a las 14. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio ante Jordania, también en Dallas, desde las 23.

Después de conquistar Qatar 2022, Messi buscará volver a dejar su marca en una Copa del Mundo que podría ser el último gran capítulo de su carrera con la Selección.