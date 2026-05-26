Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: todo lo que tenes que saber

Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El sitio oficial dio a conocer día, horario, precio de entradas y parcialidades.
Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y Belgrano
El partido corresponde a los 16avos de Final y se disputará el sábado 30 de mayo, desde las 15.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).
Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy: día, horario y lugar
La organización confirmó la venta de populares para la parcialidad del Lobo.
- Viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 23 de Agosto (calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo, San Salvador de Jujuy).
Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy
Venta de entradas para Belgrano de Córdoba
Para la parcialidad de Belgrano habrá expendio de populares y plateas en Córdoba capital, con una jornada exclusiva para socios.
- Jueves 28 de mayo, de 11 a 18, en boleterías del estadio Julio César Villagra (Arturo Orgaz 510, barrio Alberdi, Córdoba capital). Solamente para socios.
- Viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en el mismo lugar. Para todo público.
Precios de las entradas
Estos son los valores informados para el encuentro:
- Menores Popular (hasta 11 años): $45.000
- Popular: $55.000
- Platea Este (Belgrano de Córdoba): $75.000
- Platea Oeste (Belgrano de Córdoba): $95.000
Medios de pago
Desde la organización indicaron que las entradas en boletería se podrán comprar con efectivo o tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet.
Entradas para personas con discapacidad
Por el momento, se informó que en breve se comunicará la modalidad de canje.
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