jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 16:13
Deportes.

Baja en Gimnasia de Jujuy: un jugador quedó descartado para jugar con Belgrano

Un futbolista de Gimnasia de Jujuy se perderá el partido entre el Lobo y Belgrano de Córdoba por Copa Argentina por lesión.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bajaen Gimnasia de Jujuy

Baja en Gimnasia de Jujuy

Un futbolista de Gimnasia de Jujuy se lesionó y no integrará la delegación que viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Belgrano de Córdoba por Copa Argentina, encuentro previsto para este sábado a las 15.30 horas en el estadio Madre de Ciudad de esa provincia.

Lee además
Investigan el accionar de la policía tras los incidentes con hinchas de Gimnasia de Jujuy.
Policiales.

Polémica en Salta: investigan el accionar de la policía en el partido de Gimnasia de Jujuy
Imagen de archivo
Deportes.

Belgrano hizo un pedido para cambiar la sede contra Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

Se trata de Federico Paradela, quien sufrió una luxación de codo durante el partido entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta, disputado el pasado domingo por la Primera Nacional. Debido a la lesión, el futbolista quedó descartado para el próximo compromiso del Lobo por Copa Argentina.

Federico Paradela sufrió una luxación de codo y nojugará en Gimnasia de Jujuy
Federico Paradela sufrió una luxación de codo y nojugará en Gimnasia de Jujuy

Federico Paradela sufrió una luxación de codo y nojugará en Gimnasia de Jujuy

El volante no integrará la delegación albiceleste que viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Belgrano de Córdoba. Tras la luxación de codo, Federico Paradela se encuentra entrenando de manera diferenciada.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para determinar cuándo podrá volver a trabajar a la par del plantel. La baja representa una complicación para Gimnasia, que afrontará una seguidilla exigente entre Copa Argentina y Primera Nacional.

Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy

La organización confirmó la venta de populares para la parcialidad del Lobo por el choque del sábado 15.30 horas en el estadio Madre de Ciudades ante Belgrano de Córdoba. Será el viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 23 de Agosto por calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo.

Precios de las entradas

  • Menores Popular (hasta 11 años): $45.000
  • Popular: $55.000

Desde la organización indicaron que las entradas en boletería se podrán comprar con efectivo o tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Polémica en Salta: investigan el accionar de la policía en el partido de Gimnasia de Jujuy

Belgrano hizo un pedido para cambiar la sede contra Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy vs Belgrano de Córdoba por Copa Argentina: entradas, sede y horario

Gimnasia de Jujuy va por la Copa Argentina: "Vamos a hacer nuestro partido"

El ex entrenador del Lobo que hizo campeón a Messi por primera vez: "Es un orgullo"

Lo que se lee ahora
el video viral que eligio al mejor jugador de cada provincia: quien representa a jujuy video
Deportes.

El video viral que eligió al mejor jugador de cada provincia: quién representa a Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo. video
Espectáculos.

La famosa jujeña que podría ser desalojada de su casa en Palermo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel