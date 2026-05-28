Baja en Gimnasia de Jujuy: un jugador quedó descartado para jugar con Belgrano

Un futbolista de Gimnasia de Jujuy se lesionó y no integrará la delegación que viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Belgrano de Córdoba por Copa Argentina, encuentro previsto para este sábado a las 15.30 horas en el estadio Madre de Ciudad de esa provincia.
Se trata de Federico Paradela, quien sufrió una luxación de codo durante el partido entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta, disputado el pasado domingo por la Primera Nacional. Debido a la lesión, el futbolista quedó descartado para el próximo compromiso del Lobo por Copa Argentina.
Federico Paradela sufrió una luxación de codo y nojugará en Gimnasia de Jujuy
Federico Paradela sufrió una luxación de codo y nojugará en Gimnasia de Jujuy
El volante no integrará la delegación albiceleste que viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Belgrano de Córdoba. Tras la luxación de codo, Federico Paradela se encuentra entrenando de manera diferenciada.
El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para determinar cuándo podrá volver a trabajar a la par del plantel. La baja representa una complicación para Gimnasia, que afrontará una seguidilla exigente entre Copa Argentina y Primera Nacional.
Venta de entradas para Gimnasia de Jujuy
La organización confirmó la venta de populares para la parcialidad del Lobo por el choque del sábado 15.30 horas en el estadio Madre de Ciudades ante Belgrano de Córdoba. Será el viernes 29 de mayo, de 11 a 18, en las boleterías del estadio 23 de Agosto por calle Santa Bárbara esquina avenida del Éxodo.
Precios de las entradas
- Menores Popular (hasta 11 años): $45.000
- Popular: $55.000
Desde la organización indicaron que las entradas en boletería se podrán comprar con efectivo o tarjeta de débito, ya que todas las boleterías cuentan con PosNet.
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