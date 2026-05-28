Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Un oyente del programa “Arriba Jujuy”, que se emite por Radio City, relató una peligrosa situación que vivió durante la madrugada de este jueves mientras circulaba rumbo a Salta. Según contó al aire, un vehículo transitaba a contramano y estuvo a punto de provocar un choque frontal .

Peligro. Un taxi amarillo se subió en contramano en la vereda de la José de la Iglesia

Jujuy. Impactante siniestro en Ruta 66: dos autos chocaron y uno terminó en contramano frente a la nueva terminal

El hecho ocurrió alrededor de las 5:26 de la mañana, cuando el conductor se desplazaba por la ruta acompañado por otra persona. En su mensaje, explicó que inicialmente pensó que el vehículo se encontraba en el carril correcto, aunque las condiciones de visibilidad no eran las mejores.

“Cuando lo veo que venía a contramano, le dije a mi compañero: "mirá, este viene contramano", expresó el oyente durante el audio.

De acuerdo con el relato, el conductor debió realizar maniobras rápidas para evitar el impacto. Indicó que encendió las balizas y se desplazó hacia la mano lenta mientras otro vehículo, una Ford EcoSport, también intentaba esquivar al automóvil que avanzaba en sentido contrario.

“A mí casi me choca de frente”, aseguró el hombre, quien además manifestó preocupación por la posibilidad de que el conductor del vehículo haya protagonizado algún accidente más adelante.

El oyente remarcó que la situación fue extremadamente peligrosa y pidió precaución a quienes transitaban por la zona durante las primeras horas del día.

Dos hechos iguales en una misma semana

El episodio volvió a poner en foco los riesgos de conducir de manera imprudente y la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en rutas donde la circulación a alta velocidad puede derivar en tragedias.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el vehículo mencionado ni sobre posibles incidentes relacionados con el hecho denunciado por el conductor.

Cabe recordar que, el martes de esta misma semana, se registró un episodio similar con un vehículo que también transitaba en contramano por la ruta Nº66 y tenía 2.7 gramos de alcohol en sangre.