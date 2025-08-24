domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 13:38
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

El hombre, de 56 años, circulaba en un taxi con más de 2 gramos de alcohol en sangre. Terminó detenido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En contramano por Ruta 9.

En contramano por Ruta 9.

Un grave hecho de tránsito puso en alerta a la Policía de Seguridad Vial durante la noche del sábado, cuando un taxi circulaba en contramano por la Ruta Nacional 9. El episodio ocurrió alrededor de las 23:20, a la altura del empalme con la Ruta Provincial 1, y terminó con la detención del conductor, que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El taxi iba en sentido contrario

El operativo comenzó cuando una patrulla detectó un vehículo amarillo que se desplazaba en sentido contrario al flujo vehicular. De inmediato, los efectivos dieron aviso a la central y se desplegó un trabajo coordinado con otras unidades para interceptar el rodado.

Tras varios minutos de seguimiento, el taxi —un Fiat Cronos— fue finalmente detenido antes de que pudiera generar un accidente en una zona de intenso tránsito.

De manera inmediata, el vehículo fue secuestrado y se labraron las actas correspondientes por infracción a las normas de tránsito. El chofer quedó demorado y fue trasladado a la comisaría, mientras que el rodado quedó bajo resguardo en la dependencia policial.

