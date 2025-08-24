domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 17:28
Abren inscripciones online para los centros deportivos municipales

La Municipalidad habilitó un sistema online que permitirá a los vecinos inscribirse desde cualquier dispositivo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Inscripciones para los centros deportivos municipales.

Inscripciones para los centros deportivos municipales.

Con la implementación de este sistema, los participantes podrán gestionar también el carnet municipal, un documento que acredita la práctica de actividades deportivas dentro de los espacios oficiales de la ciudad. Este registro será válido para niños, adolescentes y adultos que formen parte de las distintas disciplinas que se dictan en los centros municipales.

Además de simplificar el trámite de inscripción, la digitalización permitirá ordenar la información por barrio, disciplina y cantidad de inscriptos. Esto facilitará la organización de equipos para competencias, el control del seguro de los participantes y el acceso a programas de acompañamiento nutricional.

Inscripciones para los centros deportivos municipales
Inscripciones para los centros deportivos municipales.

Inscripciones para los centros deportivos municipales.

Etapas de implementación

La primera etapa alcanzará al Distrito Centro, donde se concentran gran parte de las actividades municipales. Posteriormente, el sistema se extenderá a Alto Comedero y al resto de los sectores de la capital, hasta cubrir la totalidad de los centros deportivos de la ciudad.

El formulario de inscripción ya está disponible en la página oficial del municipio y puede completarse desde cualquier dispositivo móvil o computadora. También se podrá acceder al enlace a través de las redes sociales de la Dirección de Deportes y Recreación.

Con esta innovación, las autoridades municipales buscan no solo facilitar la participación de los vecinos, sino también contar con estadísticas claras sobre el número de asistentes, la distribución de disciplinas y el trabajo de cada profesor a cargo. Esto permitirá optimizar la planificación y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

