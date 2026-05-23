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23 de mayo de 2026 - 19:57
Jujuy.

Perdió el control, cayó con el auto a un barranco en Alto La Viña y sobrevivió

Un conductor perdió el control y cayó en un barranco de barrio Alto La Viña. La Policía de Jujuy confirmó que el joven no presentaba heridas de gravedad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Auto desbarrancó en Alto La Viña

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Según confirmaron fuentes policiales a TodoJujuy.com, el hecho se reportó alrededor de las 6:30 de la mañana y estuvo protagonizado por un automóvil Ford Focus.

Qué se sabe del siniestro en AltoLa Viña

De acuerdo a la información brindada por efectivos policiales, el conductor del vehículo tendría entre 20 y 30 años y habría perdido el control del vehículo mientras circulaba por Ruta 56 a la altura del barrio Alto La Viña.

auto desbarrancado en Alto la Viña (1)

Tras el desbarranco, personal policial y de emergencia trabajó en el lugar para asistir al joven y realizar las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.

Asimismo, las autoridades indicaron que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

El conductor no sufrió heridas de gravedad

Pese al fuerte impacto y la caída del vehículo al barranco, las fuentes consultadas detallaron que el joven no presentaba heridas de gravedad.

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