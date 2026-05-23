Perdió el control, cayó con el auto a un barranco en Alto La Viña y sobrevivió

Auto desbarrancó en Alto La Viña

Un automóvil desbarrancó durante la madrugada de este sábado 23 de mayo en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy. El siniestro ocurrió sobre Ruta 56, a la altura del Museo Museo Lola Mora, donde un joven perdió el control del vehículo y cayó al vacío, por causas que son materia de investigación.

Según confirmaron fuentes policiales a TodoJujuy.com, el hecho se reportó alrededor de las 6:30 de la mañana y estuvo protagonizado por un automóvil Ford Focus.

Qué se sabe del siniestro en AltoLa Viña De acuerdo a la información brindada por efectivos policiales, el conductor del vehículo tendría entre 20 y 30 años y habría perdido el control del vehículo mientras circulaba por Ruta 56 a la altura del barrio Alto La Viña.

auto desbarrancado en Alto la Viña (1)

Tras el desbarranco, personal policial y de emergencia trabajó en el lugar para asistir al joven y realizar las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho. Asimismo, las autoridades indicaron que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. El conductor no sufrió heridas de gravedad Pese al fuerte impacto y la caída del vehículo al barranco, las fuentes consultadas detallaron que el joven no presentaba heridas de gravedad.

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