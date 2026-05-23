Una generación con sed de adoración

No es normal lo que pasó el sábado pasado en la Ciudad Cultural. En una tarde lluviosa y muy fría de mayo, de esas que seducen para no salir de casa y maratonear series y fútbol, miles de jóvenes se convocaron en el Areópago jujeño con un entusiasmo que se volvió más inolvidable con la lluvia. Lo curioso es que esta vez no eran los Tekis o las carrozas de estudiantes las que atraían la multitud que desbordaba las dos carpas. Aunque usted no lo crea, el fuego que vinieron a buscar miles de jóvenes era un concierto de adoración a Jesús Eucaristía. El principal escenario provincial, el lugar donde pasan los grandes eventos, explotó está vez con una energía distinta que venía del Cielo y la fe. Hay algo ahí, misterioso pero fáctico, que rompe los esquemas y preconceptos habituales cuando pensamos las necesidades y deseos de nuestros jóvenes y nos permite esperar un tiempo distinto.

Que la fe esté arraigada en las raíces profundas de nuestro pueblo no es ninguna novedad. Pero también era un lugar común decir que a la Iglesia solo van, con todo respeto, “las viejitas de parroquia”. Ahora bien, algo está cambiando, en el mundo y en Jujuy, pues son las generaciones nuevas las que vuelven a lo sagrado buscando la solidez y profundidad que no encontraban en las ofertas del mundo. De un modo especial la Generación Z y Millennials, es decir, los universitarios y jóvenes adultos.

adoración Ciudad Cultural (2)

Probablemente sea el fruto de la oración incansable de nuestras abuelas que sufrían por no poder transmitir la fe a sus nietos, pero seguían rezando. Tantas promesas y pedidos treparon a Punta Corral y peregrinaron a Río Blanco que era imposible que la Virgen, como Madre atenta, no las atendiera. También tenemos un santito en el Cielo con la camiseta puesta, pues Carlitos Acutis como patrono de los jóvenes de Jujuy no se iba a quedar de brazos cruzados. Sin dudas el cambio de época vertiginoso y la crisis existencial que provocó la pandemia ayudaron a reflotar preguntas incómodas pero esenciales sobre el sentido de la vida. La sorprendente figura del Papa Francisco y los ecos de su legado de puertas abiertas para toda la Iglesia ayudaron a que una generación que se creía desterrada de lo eterno viera luz y entrara.

Y fue así que llegó el signo: en el contexto de un año dedicado a los jóvenes y las vocaciones para toda la Iglesia jujeña, llegaron a nuestra provincia una comunidad de misioneros laicos llamados “Cielo Abierto”. Provenientes de diferentes países, este grupo de músicos católicos inundaron Jujuy con el Nombre de Jesús y propusieron diferentes adoraciones desde las periferias hasta el epicentro. Lejos de una fe licuada o una moda light, testimoniaron un estilo de vida radical que interpeló aún más a los jóvenes. Y entonces la Ciudad Cultural adoró al Señor. Entre momentos de silencio impactantes y cantos preciosos, con una puesta en escena increíble y el marco épico de lluvia, miles de jóvenes se arrodillaron frente a Jesús. Lo mismo que sucede cada jueves en las Horas Santas que se replican a lo largo y ancho de la provincia, esta vez nos encontró todos juntos. Y fue una verdadera fiesta. adoración Ciudad Cultural (1) Un signo es algo concreto que revela algo más profundo. Cielo Abierto fue un signo de una fe juvenil que renace con sed de adoración. En estos días en que celebramos Pentecostés y miles de jóvenes confirman su fe, rezamos al Espíritu Santo por una primavera vocacional para Jujuy. Anhelamos y trabajamos por nuevas familias fundadas sobre Roca, por nuevos profesionales con sentido de bien común, por nuevos políticos con vocación de servicio, por nuevos sacerdotes y consagrados apasionados por el Reino. No somos ingenuos ni desconocemos que la gran mayoría de jóvenes no conocen el amor de Dios y se pierden en las adicciones y el sinsentido. Nos duelen y desvelan. Pero tenemos la esperanza de que Jesús está vivo en una generación concreta, que se rebela ante el vacío una tarde lluviosa de sábado y ya está en la cancha para disputar el partido abrazados a una herencia eterna.

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