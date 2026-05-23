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23 de mayo de 2026 - 21:29
Política.

Myriam Bregman lanzó en Jujuy los recorridos nacionales del Frente de Izquierda

Myriam Bregman encabezó en Jujuy el inicio de una recorrida nacional del Frente de Izquierda junto a referentes locales. Habló sobre la construcción de “un nuevo movimiento histórico”, convocó a ampliar la militancia y se refirió a una posible candidatura presidencial de cara al 2027.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Myriam Bregman
Myriam Bregman y Alejandro Vilca

La dirigente nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, encabezó en Jujuy el inicio de una serie de actos y recorridas nacionales impulsadas por ese espacio político, donde aseguró que buscan “discutir cómo afrontar esta nueva situación de reconocimiento hacia la izquierda” y convocar a militantes a organizarse “en todos los terrenos”.

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La referente estuvo acompañada por Alejandro Vilca, Gastón Remi y Natalia Morales, en el marco de una actividad política que marcará el comienzo de encuentros similares en distintas provincias del país.

“Queremos escuchar y organizar a quienes se acercan a la izquierda”

Durante la actividad, Bregman explicó que la iniciativa surgió a partir del acompañamiento que reciben tanto en redes sociales como en la calle.

Nos llegan decenas de mensajes, no sólo en la calle, sino a través de las redes sociales, de personas que quieren escuchar las ideas de la izquierda, que quieren reunirse con nosotros. Nos llegan decenas de mensajes, no sólo en la calle, sino a través de las redes sociales, de personas que quieren escuchar las ideas de la izquierda, que quieren reunirse con nosotros.

En ese sentido, agregó: “Decidimos hacer actos comenzando por Jujuy, por supuesto acá con Alejandro Vilca, con Gastón Remi y con Natalia Morales, para empezar a discutir cómo afrontamos esta nueva situación de reconocimiento hacia la izquierda”.

Asimismo, remarcó que el objetivo es "ampliar la militancia y fortalecer la organización política". Sobre esto sostuvo: “Le pedimos a cada compañero y compañera que se acerca, que nos ve por la tele, que acuerda con cosas que nosotros decimos, que se ponga a militar con nosotros, que nos ayude en esta pelea que tenemos, porque son fuerzas poderosas también las que tenemos enfrente”.

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La propuesta de “un nuevo movimiento histórico”

En otro tramo, la dirigente del Frente de Izquierda habló sobre la necesidad de construir “un movimiento mucho más amplio” y aseguró que buscan impulsar una nueva herramienta política para los trabajadores.

Nosotros creemos que hay que generar un nuevo movimiento histórico, que es hora de que la clase trabajadora tenga su propio movimiento histórico. Nosotros creemos que hay que generar un nuevo movimiento histórico, que es hora de que la clase trabajadora tenga su propio movimiento histórico.

Y continuó: “Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tenemos que tener nuestro propio movimiento, donde los intereses centrales sean los que trabajan todos los días. Que no va más que aparezcan los traidores, los burócratas o los que negocian”.

Bregman también sostuvo que “hay que tener una propia herramienta política para dar la pelea en todos los terrenos” y aclaró que “no es solamente una pelea electoral”.

Hace 40 años que gobiernan los mismos que se vienen alternando en el poder. La izquierda tiene un desafío gigantesco. Hace 40 años que gobiernan los mismos que se vienen alternando en el poder. La izquierda tiene un desafío gigantesco.

En esa línea, indicó que el espacio busca avanzar hacia “un nuevo partido, un partido de la nueva clase trabajadora, porque la clase trabajadora ha cambiado en su conformación”.

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Qué dijo sobre una posible candidatura presidencial en 2027

Luego de haber manifestado anteriormente en conferencia de prensa que "ponía a disposición su candidatura para las elecciones presidenciales del 2027", Myriam Bregman fue consultada en Jujuy sobre cómo se proyecta de cara a los próximos comicios nacionales y una eventual postulación presidencial.

“Eso se discutirá en el Frente de Izquierda, sobre las candidaturas”, respondió en primera instancia. Posteriormente, aseguró: “Yo me veo como una militante más dando la pelea porque creo que nuestro país no tiene por qué estar en la situación que está. Un país productor de alimentos, productor de energía”. En ese sentido, agregó:

Creemos que que se terminó, que ya pasaron todas las opciones políticas de este sistema y que llegamos a esta situación. Es hora de que asumamos, que cada uno asuma esta pelea como propia. Creemos que que se terminó, que ya pasaron todas las opciones políticas de este sistema y que llegamos a esta situación. Es hora de que asumamos, que cada uno asuma esta pelea como propia.

Además, remarcó la necesidad de ampliar la participación política dentro del espacio. “Yo digo que no alcanza con Alejandro Vilca, no alcanza con Nicolás del Caño, ni con Myriam Bregman; cada uno tiene que tomar esta pelea como propia, nos tenemos que organizar y pelear desde abajo”.

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Por último, sostuvo que también se imagina “dando la pelea en el terreno electoral” y destacó la importancia de mantener “una voz independiente”.

No podemos dejar en manos de los partidos tradicionales el destino de los trabajadores, de las trabajadoras y de las mujeres. No podemos dejar en manos de los partidos tradicionales el destino de los trabajadores, de las trabajadoras y de las mujeres.

Asimismo, adelantó que desde el PTS trabajan en nuevas propuestas vinculadas a distintos ejes sociales. “En estos días estamos sacando un manifiesto de nuestro partido para hacer propuestas concretas de salida frente a esta crisis en cada uno de los temas, en vivienda, en educación, así que lo vamos a estar compartiendo”, concluyó.

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