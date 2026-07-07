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7 de julio de 2026 - 13:32
Mundial 2026.

Picadas para ver a la Selección: precios y opciones en Jujuy

Las tablas de fiambres son una de las opciones más buscadas para ver a la Selección. Hay alternativas desde $10.000 el kilo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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En la previa del encuentro, los comercios registraron un importante movimiento de reservas de tablas, sándwiches y distintos combos. Las alternativas incluyen propuestas para cuatro, seis y hasta diez personas, con precios que varían según la cantidad y los productos incluidos.

Mañana es el día para nosotros. Lo que más sale son las tablas de picada para cuatro, seis y diez personas”, explicó una comerciante, quien destacó que el frío también favorece la demanda de este tipo de comidas.

Comercios juje&ntilde;os ofrecen picadas para 4, 6 y 10 personas, adem&aacute;s de combos con s&aacute;ndwiches, pizzas, gaseosas y cerveza.

Comercios jujeños ofrecen picadas para 4, 6 y 10 personas, además de combos con sándwiches, pizzas, gaseosas y cerveza.

Cuánto cuestan las tablas de picada

Las tablas preparadas representan una de las opciones más buscadas porque llegan listas para servir y compartir.

Los precios informados son los siguientes:

  • Tabla para cuatro personas: $30.000.
  • Tabla para seis personas: $40.000.
  • Tabla para diez personas: $50.000.

“Todos trabajan, salen en un momento y ya van listas” “Todos trabajan, salen en un momento y ya van listas”

Estas propuestas permiten organizar el almuerzo sin necesidad de cocinar y resultan especialmente cómodas para quienes trabajan durante la mañana o disponen de poco tiempo antes del inicio del partido.

Picada en cubos desde $10.000 el kilo

Otra de las alternativas disponibles es la picada en cubos, que combina diferentes tipos de fiambres y se vende de manera fraccionada.

La preparación incluye productos como bondiola, lomo, jamón, queso y paté gras, entre otras variedades. El precio alcanza los $10.000 por kilo, aunque cada cliente puede comprar una cantidad menor de acuerdo con la cantidad de personas.

Viene bastante completa, con distintos tipos de fiambre, y se vende fraccionada”, detalló la comerciante.

Esta modalidad permite adaptar la compra al presupuesto y complementar la mesa con pan, bebidas u otros alimentos.

Sándwiches y combos para compartir

Los sándwiches también mantienen una fuerte demanda durante los partidos. La docena se comercializa a $18.000, mientras que los comercios ofrecen combos pensados para grupos numerosos.

Uno de ellos incluye:

  • Dos docenas de sándwiches.
  • Una gaseosa de tres litros.
  • Un pack de cerveza.

El precio total de este combo es de $47.000.

También se ofrece una alternativa con tres pizzas especiales y un pack de cerveza, por un valor de $36.000.

Sándwich gigante por metro

Entre las propuestas más llamativas aparece el sándwich gigante por metro, una opción pensada para cortar en porciones y compartir entre varias personas.

Tenemos también los sándwiches gigantes, que son por metro y salen bastante”, comentó la vendedora.

El valor de esta preparación es de $19.000.

Una comida rápida para disfrutar el partido

Las picadas, tablas y sándwiches se consolidan como opciones simples para acompañar los encuentros de la Selección. Además de evitar la cocina, permiten ofrecer una variedad de sabores y adaptar la compra al número de invitados.

La oferta se completa con pizzas, tartas y otras comidas preparadas. La comerciante destacó que existe “una gran variedad con distintos precios”, lo que permite encontrar alternativas para diferentes presupuestos.

El movimiento comenzó desde las horas previas al encuentro, con una importante cantidad de reservas y pedidos anticipados.

Los datos más importantes

  • La tabla para cuatro personas cuesta $30.000.
  • La opción para seis personas tiene un valor de $40.000.
  • La tabla para diez personas cuesta $50.000.
  • La picada en cubos se vende fraccionada y cuesta hasta $10.000 el kilo.
  • La docena de sándwiches tiene un precio de $18.000.
  • El sándwich gigante por metro cuesta $19.000.
  • El combo de sándwiches, gaseosa y cerveza se vende a $47.000.
  • El combo de pizzas y cerveza cuesta $36.000.
  • Los comercios ya registran numerosas reservas para el partido.

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