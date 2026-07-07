Concejales debatieron en Política a las Brasas sobre los principales problemas de la Capital jujeña

La realidad económica y política de San Salvador de Jujuy fue el eje de una nueva edición de Política a las Brasas , que reunió a los concejales Gustavo Martínez , de La Libertad Avanza, y Gastón Millón y Ramiro Tejeda , de la Unión Cívica Radical.

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Durante la entrevista, los ediles respondieron preguntas sobre temas que afectan de manera directa a los vecinos: la recaudación del Vía Parking, las multas por fallas en la aplicación, las exenciones municipales, las tasas incluidas en la factura de luz, la licitación del transporte urbano, el valor del boleto, los controles a los comercios y el futuro institucional de Alto Comedero.

Uno de los primeros temas fue el funcionamiento del sistema de estacionamiento medido. La consulta surgió a partir de un cálculo realizado por un usuario en redes sociales, quien tomó como referencia una tarifa de 1.200 pesos por hora, aproximadamente 4.300 boxes y un promedio de siete horas y media de ocupación diaria.

Gastón Millón aclaró que el Concejo Deliberante no cuenta con el monto actualizado de la recaudación, pero explicó que el valor se ajusta mediante las Unidades Tributarias previstas en el presupuesto municipal. “El número de la recaudación actual no lo tenemos. Esta actualización del valor se da por las Unidades Tributarias. Es un ajuste que ya cada presupuesto establece” , señaló.

El concejal indicó que el dinero ingresa a Rentas Generales del municipio, aunque previamente se descuenta un porcentaje destinado a la empresa encargada de administrar el sistema, la aplicación y el software.

“Hoy en día creo que es un 16% o un 18%. Se llamó a concurso, se hizo una licitación abierta”, explicó Millón, quien recordó que en el contrato anterior el porcentaje rondaba el 30%. También sostuvo que desde el Concejo se eliminó la posibilidad de que la empresa recibiera un porcentaje sobre las multas. “Dijimos: ‘No, pará. Estamos cediendo la facultad de cobrar multas y eso no se puede hacer’”, recordó.

Ramiro Tejeda agregó que el sistema no implica una concesión del estacionamiento público, sino que la aplicación funciona como una herramienta de cobro. “La recaudación es netamente del municipio, no es que se haya concesionado el estacionamiento. Quien recauda es el municipio y la aplicación cobra un porcentaje”, afirmó.

Para dimensionar el destino de esos recursos, Tejeda comparó la recaudación con el costo del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal. “Hoy lo que la Municipalidad recauda alcanza a cubrir apenas el 50% del BEGU”, aseguró. Según explicó, el beneficio tiene un costo aproximado de 600 millones de pesos mensuales. “Quienes usamos el auto y pagamos el estacionamiento estamos siendo solidarios con los chicos que van a la escuela”, expresó.

Las fallas de la aplicación y las multas

Gustavo Martínez puso el foco en uno de los inconvenientes más frecuentes: la superposición de vehículos en un mismo box cuando el conductor anterior no finaliza el estacionamiento desde la aplicación.

“Voy a estacionar en un lugar y el señor que salió un minuto antes, si no dio de baja el pago, no me permite a mí hacerlo. No me habilita a pagar el estacionamiento”, explicó.

El problema se agrava cuando el primer usuario finalmente cierra la operación y el sistema informa a los inspectores que el nuevo vehículo permanece estacionado sin pagar. “Si recién salió el otro y yo no pude pagar, terminan poniendo la multa. Nos pasa a todos”, afirmó Martínez.

El edil indicó que presentó una minuta de comunicación para pedirle al Ejecutivo municipal que revise el procedimiento. Además, los concejales señalaron que existe un plan piloto y una actualización de la aplicación para corregir esa situación.

Martínez también recordó que el contrato exige a la empresa colaborar con la señalización urbana. “Una parte de lo que tienen que aportar al municipio es en señalización y la verdad me parece que está haciendo falta”, sostuvo.

Exenciones y condonaciones de deudas

Otro de los temas abordados fue la cantidad de ordenanzas vinculadas con exenciones o condonaciones de tasas municipales. Millón explicó que la mayoría de los casos están relacionados con el servicio de recolección de residuos y con personas que acreditan no contar con recursos para afrontar el pago.

“La enorme mayoría de las exenciones vienen vinculadas a la recolección, porque el pliego original establece que, si alguien acredita que no tiene recursos, puede hacer una presentación y se lo exime”, detalló.

También pueden acceder asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, clubes, bibliotecas populares y templos religiosos, aunque deben renovar anualmente la solicitud.

El concejal presentó un proyecto para extender la vigencia de esos beneficios y evitar que las instituciones repitan cada año todo el trámite administrativo. “Un club no va a desaparecer de un año para el otro, una biblioteca popular no va a desaparecer, el obispado tampoco. Hacer que todos los años presenten todos los papeles me parece excesivo”, consideró.

Según Millón, “más de la mitad de las ordenanzas que se aprueban son exenciones”, por lo que modificar el procedimiento permitiría liberar tiempo administrativo y legislativo. Tejeda coincidió y sostuvo que el cambio debe formar parte del proceso de modernización del Estado municipal.

Las tasas incluidas en la factura de luz

La situación de las tasas municipales que aparecen en las facturas de energía también generó debate. Gustavo Martínez explicó que existe un amparo presentado por el Gobierno provincial que impide aplicar en Jujuy el decreto nacional que prohíbe incluir tasas municipales en las boletas de servicios.

“El perjudicado acá es el usuario y hay una desproporción realmente tremenda. Hay jubilados que tienen un departamento con heladera y un foco y les llega una boleta de 150 mil pesos de luz, mientras que casas enormes pagan 50 mil”, cuestionó.

Para el concejal, esa diferencia “merece un estudio mucho más minucioso". Tejeda reconoció el impacto de las tasas en el bolsillo, pero advirtió que reducirlas sin evaluar las consecuencias puede afectar los servicios municipales. “El municipio es obras y servicios, y lo que la gente reclama son obras y servicios. La manera de recaudar es a través de tasas”, afirmó. También planteó que el Ejecutivo debe comunicar mejor cuánto recauda y en qué utiliza esos fondos. “Quizás tengamos que hacer más visible lo que se recauda y dónde se gasta”, señaló.

La licitación del transporte urbano

Los concejales también analizaron la licitación del transporte público, dividida en cuatro grupos de líneas. Millón explicó que se presentaron Santa Ana, El Urbano y Colón, vinculada a Xibi Xibi y al grupo Flecha Bus. Unión Bus, en cambio, llegó fuera del horario establecido.

“Se presentó diez minutos tarde con un acta de escribano explicando por qué no se presentaba. Simplemente no cumplió con los requisitos”, afirmó. Sobre Xibi Xibi, indicó que los informes preliminares señalaron la presentación de copias simples en lugar de documentación certificada, además de posibles faltantes vinculados con balances y acreditación de unidades nuevas.

“Si te piden diez requisitos y vos presentás siete, y el que compite con vos presenta los diez, lógicamente va a ganar la licitación el que presentó los diez”, expresó.

Tres grupos fueron adjudicados, mientras que el cuarto quedó desierto y es operado transitoriamente por Santa Ana. “Yo entiendo que no podría ser de carácter definitivo. Si decís que no puede haber más de dos grupos por empresa y esto se declara desierto, no puede transformarse en definitivo”, sostuvo Millón.

El valor del boleto y el proyecto de trasbordos

Al ser consultado sobre si el boleto es caro, Millón defendió la fórmula polinómica utilizada para calcular la tarifa. El mecanismo contempla repuestos, salarios, combustible y amortización de unidades.

“El número hoy está en 1.035 pesos. Cuando se ajuste, será en virtud de esta fórmula polinómica”, indicó. Sin embargo, Gustavo Martínez consideró que los componentes de la fórmula necesitan una actualización.

“Muchos factores tienen que ver con el precio de venta al público del combustible, cuando sabemos que las empresas tienen un precio mayorista. La inflación ha ido bajando y hay elementos que necesitan una actualización”, afirmó.

Tejeda sostuvo que no puede compararse directamente la tarifa de Jujuy con la del Área Metropolitana de Buenos Aires por la diferencia en los subsidios nacionales. “Si el AMBA paga un boleto de 600 pesos y a nosotros nos toca pagar 1.300 porque no tenemos subsidio, eso genera la pregunta de dónde recaudo”, expresó.

Los entrevistadores plantearon la necesidad de rediseñar los recorridos para evitar que una persona deba pagar varios pasajes por día. Millón confirmó que existe un proyecto de servicio circular que permitiría combinar líneas. “Uno podría bajarse en determinado lugar y ahí enganchar otro. El sistema ya está planteado y diseñado”, aseguró.

Alivio fiscal y reclamos de los comerciantes

Los concejales reconocieron las quejas de comerciantes por las tasas, habilitaciones y diferencias en los controles. Tejeda destacó la aprobación de una ordenanza de alivio fiscal y la revisión de la tasa de seguridad e higiene.

“Nos hemos reunido desde distintos bloques con los comerciantes y sabemos que hoy la situación es compleja”, señaló.

Martínez agregó que las cámaras comerciales también cuestionaron el canon de publicidad y propaganda. “Si yo tengo una zapatillería y pongo una marca de zapatillas en el local, se les está cobrando por ese cartel dentro del local”, explicó.

Millón defendió la necesidad de los controles de seguridad, higiene y salubridad, aunque reclamó que se realicen con el mismo criterio en todos los sectores. “No estoy de acuerdo con que a vos te controlen una vez por semana y al que está a la vuelta, una vez cada seis meses”, afirmó.

Alto Comedero y el debate por la municipalización

La municipalización de Alto Comedero fue uno de los puntos de mayor tensión. Martínez cuestionó la falta de planificación previa y sostuvo que la propuesta debe incluir una ley de coparticipación, financiamiento, límites territoriales, transporte y una consulta popular.

“Hay que armar un nuevo Concejo Deliberante, un nuevo municipio y preguntarle a los vecinos qué quieren. Alto Comedero necesita tener una representatividad legitimada. Los vecinos tienen que tener alguien elegido por el voto”, afirmó.

Millón, por su parte, planteó que cualquier consulta debe realizarse con información completa sobre los recursos necesarios. “La municipalización no es algo mágico. Si no tenés recursos para sostener toda una estructura municipal, no hay manera de que tenga un excedente para obras y servicios”, advirtió.

El concejal aseguró que solo el 13% de los domicilios de Alto Comedero paga la tasa de recolección y mencionó una deuda de alrededor de 6 mil millones de pesos correspondiente a vehículos radicados en el sector. “Es posible, pero no hoy. Hay que hacer un plan y un proyecto de desarrollo a mediano o largo plazo”, concluyó.

“Preguntas que arden”

En el tramo final del programa, los concejales respondieron consultas directas de la audiencia.

Gustavo Martínez se refirió a una posible postulación para la intendencia y expresó: “Estoy dispuesto a ocupar el rol que el partido determine. Ya veremos cuando tenga que ser”.

Gastón Millón, al hablar sobre una eventual interna dentro de la UCR, señaló: “En nuestro espacio hay muchos que estamos en condiciones, por distintos motivos”. Ramiro Tejeda agregó: “En nuestro partido se está dando una situación muy interesante con nuevos dirigentes que quieren ser”.

"Mi objetivo después de las elecciones y porque yo lo plantee en la campaña, es generar una carpeta llena de proyectos para el próximo intendente de San Salvador. Creo que en este momento, en nuestro partido político, se está dando una situación muy interesante en cuanto a la visibilización de nuevos dirigentes", dijo Ramiro Tejeda.

Sobre el alquiler del Concejo Deliberante, Millón afirmó: “Hoy se están pagando 15 millones de pesos por un edificio que tiene 71 oficinas, 30 lugares de estacionamiento y tres salones”. También detalló que el organismo cuenta con menos de 400 empleados y explicó: “Hay dos asesores por concejal: uno para la comisión y un contrato administrativo”.