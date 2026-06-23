Cruces y definiciones sobre la actualidad de Jujuy en Política a las Brasas

La realidad económica y política de Jujuy fue el eje de una nueva edición de Política a las Brasas , que reunió a los diputados provinciales Diego Rotela (Frente Jujuy Crece), Juan Manuel Soler (Partido Justicialista) y Gastón Remy (Frente de Izquierda). Durante el programa, los legisladores debatieron sobre las políticas nacionales, el impacto del ajuste, la situación provincial y el funcionamiento de distintos organismos y servicios.

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El estado de las rutas nacionales, la atención del PAMI, la situación económica de la provincia, las empresas estatales, la reforma política y el escenario electoral fueron algunos de los temas que generaron coincidencias y fuertes diferencias entre oficialismo y oposición. También hubo cruces por la boleta única, la reforma constitucional y el rol de los distintos espacios políticos de cara a los próximos años.

El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en uno de los pocos puntos de coincidencia entre oficialismo, peronismo e izquierda. Diego Rotela relató que durante una reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, representantes de Vialidad Nacional informaron que las rutas nacionales 9, 34 y 52 serán concesionadas. En este sentido, cuestionó la falta de inversión nacional y sostuvo que la provincia debió asumir numerosas obligaciones que antes correspondían al Estado nacional.

Desde el peronismo, Juan Manuel Soler advirtió que el deterioro vial no solamente afecta la producción y el transporte, sino que representa un riesgo para quienes transitan diariamente por los corredores nacionales. "El estado de las rutas no solo hace que perdamos la competitividad de nuestros productos regionales, sino que también se va a llevar vidas de argentinos y de jujeños", remarcó.

El legislador también apuntó a la responsabilidad del Estado nacional en el mantenimiento de la infraestructura. "El Estado Nacional tiene la guarda de las rutas y mientras la tenga se tiene que hacer responsable de todo lo que pase en esas rutas", puntualizó.

Por su parte, Gastón Remy cuestionó las respuestas brindadas por los funcionarios nacionales y sostuvo que las medidas anunciadas terminarán trasladando costos a los usuarios. "No hubo respuestas a este tipo de preocupación tan elemental por cómo están las rutas", agregó en esta línea y explicó que las futuras concesiones se enmarcan en una política que busca que los usuarios financien el mantenimiento vial. "Es todo un proyecto de acá en adelante para sacarle plata a la gente", remarcó.

Embed - Política a las Brasas - Diputados provinciales - 22/06/2026

PAMI y la situación de los jubilados

La situación del PAMI y el acceso a las prestaciones para los jubilados también generó cuestionamientos durante el debate. Desde los distintos espacios coincidieron en la necesidad de que las autoridades del organismo brinden explicaciones sobre el funcionamiento de la delegación local y las prestaciones que reciben los afiliados.

Juan Manuel Soler relató que mantuvo reuniones con jubilados de distintas organizaciones y sostuvo que los recortes en medicamentos están afectando directamente la economía de los adultos mayores. "Están desesperados porque el componente de los medicamentos que antes el PAMI daba gratis, que hoy tienen que pagar, impacta en su salario de tal manera que tienen que elegir si comen o si hacen los tratamientos que les indican los médicos", explicó.

El diputado del PJ consideró que los funcionarios nacionales deben rendir cuentas sobre el funcionamiento del organismo. "Acá en Jujuy el PAMI dejó de funcionar", remarcó.

Desde la izquierda, Gastón Remy también cuestionó la ausencia de explicaciones por parte de las autoridades del organismo y reclamó la presencia de los responsables locales en la Legislatura. "Nos hubiera gustado que el funcionario de Jujuy venga a la Legislatura y explique realmente si esto que dice el Gobierno es así o no", aseveró y vinculó la situación del PAMI con las políticas de ajuste aplicadas a nivel nacional. "Es grave estar haciendo ese favoritismo cuando a los jubilados les recortaron incluso los remedios", expresó.

Por su parte, Diego Rotela expresó que la situación también quedó expuesta a partir de las denuncias realizadas por el SAME provincial sobre la atención a afiliados. "El director provincial del SAME tiene documentados más de 1.200 casos donde el sistema provincial tuvo que asistir a afiliados del PAMI que fueron abandonados", puntualizó en referencia a la denuncia de Pablo Jure. "Es nuestra responsabilidad como legisladores provinciales llamar a los funcionarios nacionales porque a la gente tampoco le dan explicaciones", sintetizó.

Ajuste, coparticipación y responsabilidades compartidas

La discusión sobre la situación económica de Jujuy dejó en evidencia las diferencias entre oficialismo, peronismo e izquierda respecto del impacto de las políticas nacionales y el rol que le cabe al Gobierno provincial.

Desde el oficialismo, Diego Rotela apuntó directamente al Gobierno nacional y cuestionó la falta de ejecución de recursos y la transferencia de obligaciones hacia las provincias. "Es un gobierno que hace caja, que sigue cobrando todos los ítems, pongo de ejemplo el impuesto al combustible líquido, hace caja y no ejecuta", consideró y remarcó: "Para mí tiene un superávit ficticio porque no entiendo cómo si te entra plata la marrocás, no la gastás, no la ejecutás y seguís pidiendo plata afuera".

Al mismo tiempo defendió la administración provincial y aseguró que Jujuy debió hacerse cargo de programas y políticas que anteriormente financiaba Nación. "Es un gobierno que no tira manteca al techo, pero también puedo decir con orgullo que es un gobierno que no echó a un solo empleado público", expresó. Además, sostuvo que la provincia se vio afectada por la caída de la recaudación nacional y por la reducción de los recursos coparticipables.

Desde el Frente de Izquierda, Gastón Remy coincidió en atribuir responsabilidades al Gobierno nacional, aunque consideró que también existe una responsabilidad compartida con la Provincia. "Si bien en el marco general es responsable el Gobierno nacional, hay algún grado de coparticipación y responsabilidad del gobierno provincial, sin ningún lugar a dudas", remarcó desde su espacio.

El legislador señaló que parte de los costos de los servicios públicos dependen de decisiones provinciales y cuestionó el acompañamiento político que tuvieron algunas iniciativas nacionales. "El Gobierno nacional ha podido llevar adelante estas políticas de ajuste porque legisladores nacionales han aprobado la Ley Bases y han permitido un montón de medidas que han perjudicado a los jujeños", sostuvo y vinculó el ajuste con las exigencias de los organismos internacionales de crédito.

Por su parte, Juan Manuel Soler consideró que las principales dificultades económicas tienen origen en las políticas nacionales y advirtió sobre el impacto que las medidas de ajuste tienen sobre los sectores más vulnerables, también cuestionó la actitud de algunos funcionarios nacionales. "Siguen la misma lógica que tiene el Gobierno nacional: ir a cancherear y decir que no tienen pruebas o que las rutas no están mal es vivir otra realidad", resaltó.

Soler fue especialmente crítico con la administración nacional y afirmó: "Este gobierno que venía a pregonarnos que era el gobierno de la moral y de la ética es un gobierno de chorros".

Las cuentas de la provincia y el pedido de información

El análisis de las cuentas públicas y el funcionamiento de algunas empresas estatales generó uno de los debates más extensos del programa. La oposición cuestionó distintos números del presupuesto provincial y reclamó mayor información sobre organismos y sociedades del Estado, mientras que el oficialismo defendió la política de transparencia y el acceso a la información pública.

Juan Manuel Soler señaló que algunos datos incluidos en el presupuesto provincial despiertan interrogantes sobre el funcionamiento de determinados proyectos y empresas estatales. "Hay una serie de números que están en el presupuesto que por ahí me generan algunas dudas", sostuvo.

El diputado del PJ mencionó especialmente al Tren Solar de la Quebrada, que según indicó recibe importantes aportes provinciales, y anticipó la presentación de pedidos de informes para conocer con mayor detalle la situación financiera de distintos organismos, también puso el foco sobre otras empresas estatales. "Cauchari costó el doble de lo que cuesta cualquier parque solar de idénticas características", sentenció según los datos que maneja.

Desde el Frente de Izquierda, Gastón Remy coincidió en la necesidad de acceder a la información económica del Estado y sostuvo que los datos son fundamentales para el debate público. "Sin datos no se puede producir información. Sin datos no se puede tomar decisiones", remarcó y cuestionó el manejo de los recursos provinciales ante la pregunta sobre por qué la Provincia recurre al endeudamiento. "No se entiende por qué si tenés esa plata en el banco te vas a endeudar y pagar intereses", expresó.

Por su parte, Diego Rotela defendió las herramientas de acceso a la información pública implementadas durante los últimos años y sostuvo que actualmente existe mayor transparencia institucional. "Hoy está garantizado el acceso a la información pública", reiteró en dos oportunidades y recordó además que durante gobiernos anteriores la oposición debió recurrir a la Justicia para obtener información del Estado.

La boleta única y el sistema electoral

La posibilidad de implementar la boleta única en Jujuy volvió a instalarse en la agenda legislativa y abrió un debate sobre el funcionamiento del sistema electoral provincial, las colectoras y las condiciones de participación de las distintas fuerzas políticas.

Juan Manuel Soler se manifestó a favor de avanzar con la boleta única de papel y consideró que el actual sistema genera costos elevados y dificultades durante las elecciones. "Da mayor transparencia, mayor velocidad al escrutinio, tiene menos costo y ayuda al medio ambiente", aseguró y cuestionó la utilización de las colectoras atento a que considera que pueden terminar alterando la representación política. "Distorsiona un poco la voluntad del elector", resaltó.

Desde el Frente de Izquierda, Gastón Remy consideró que la discusión electoral debe ser más amplia y no limitarse únicamente a la boleta única. "Habría que hacer una reforma democratizadora", añadió y fue crítico con el piso electoral vigente y las dificultades que enfrentan los espacios minoritarios para acceder a la representación legislativa. "No es el sistema más democrático de la Argentina, al revés, está entre los que están más abajo", precisó.

Por su parte, Diego Rotela defendió la discusión interna que existe dentro del oficialismo sobre distintos proyectos electorales y sostuvo que no siempre existe una única postura dentro del bloque. "Hay veces donde no hay una postura unificada y está bueno discutir", aseguró y defendió la utilización de las colectoras y recordó que se trata de una herramienta utilizada históricamente por distintos espacios políticos. "No hagamos como si esto fuera una cuestión ilegal, oculta o tenebrosa", señaló.

Según el diputado de Jujuy Crece, las colectoras responden a la realidad actual de los frentes políticos y a la convivencia de distintos sectores dentro de una misma alianza electoral.

La reforma constitucional y el debate sobre el viceintendente

La implementación de la figura del viceintendente volvió a instalar el debate sobre la última reforma constitucional. Mientras oficialismo y peronismo coincidieron en algunos aspectos de los cambios incorporados, desde la izquierda renovaron sus críticas al proceso constituyente.

Diego Rotela, autor del proyecto de adecuación de la Ley Orgánica de Municipios a la nueva Constitución, defendió la incorporación del viceintendente y consideró que la nueva figura puede aportar mayor estabilidad institucional en los municipios. "Yo creo que viene a ordenar la política", sintetizó y sostuvo que en numerosas localidades los conflictos entre intendentes y presidentes de los concejos deliberantes terminan afectando el funcionamiento de las gestiones. "Hay veces que los concejos se paralizan porque a los dos años ganó otra fuerza", resaltó.

Asimismo, el diputado oficialista agregó: "La figura del viceintendente viene a evitar ese tipo de conflictos y ese tipo de situaciones".

Juan Manuel Soler también se mostró a favor de algunos aspectos incorporados en la reforma constitucional, particularmente los vinculados a los límites de las reelecciones. "Creo que son de las pocas cosas buenas que se han hecho en la reforma de la Constitución", remarcó y destacó especialmente la limitación de mandatos para los distintos cargos electivos. "Que los diputados duren solo dos mandatos, igual que el gobernador y el vice; que los concejales duren solo dos mandatos y que los intendentes duren solo dos mandatos, creo que es una cuestión buena", expresó.

Soler también consideró positiva la figura del viceintendente por el respaldo institucional que puede brindar a los jefes comunales. "No se puede poner palos en la rueda de las gestiones municipales", explicó.

Desde el Frente de Izquierda, Gastón Remy volvió a cuestionar el proceso de reforma constitucional y sostuvo que algunos de los principales problemas del sistema político provincial quedaron fuera del debate. "Todo el sistema de funcionamiento del esquema de poder está atravesado por todo tipo de problemas y le buscan parches por todos lados", introdujo y consideró que la discusión debió incluir aspectos vinculados al sistema electoral.

Las preguntas que arden para Diego Rotela

¿Cambió la matriz productiva de Jujuy?

El diputado oficialista rechazó las críticas sobre la falta de cambios en la provincia. "No comparto. Creo que Jujuy cambió", aseguró. Rotela sostuvo que primero fue necesario recuperar "la paz y el orden institucional" para generar condiciones para las inversiones.

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"Qué buena discusión. ¿Y por qué no los dos?", repreguntó el diputado quien al final del segmento precisó: "Me parece muy bueno que alguien dentro de la Unión Cívica Radical diga: 'Yo quiero trabajar para ser tal cosa'".

Las preguntas que arden para Gastón Remy

¿Por qué la clase trabajadora no los vota masivamente si ustedes dicen representarla?

El legislador consideró que la izquierda comenzó a crecer en la consideración pública. "Creo que a la izquierda ya no solamente se la ve como una fuerza que va a la Legislatura o al Congreso a defender determinadas posiciones", sostuvo y mencionó el crecimiento de figuras nacionales del espacio como la de Bregman.

¿Hay corrupción en la izquierda o la corrupción siempre es un problema de otras fuerzas?

"No hay nadie acá que se haya enriquecido ni que haya aprovechado una función pública para mejorar su vida o su patrimonio", remarcó el legislador del Frente de Izquierda.

Las preguntas que arden para Juan Manuel Soler

¿El peronismo quiere ser gobierno o solamente dirimir internas partidarias?

Soler aseguró que el justicialismo mantiene su vocación. "El peronismo siempre quiere ser gobierno", puntualizó.

¿El peronismo tiene candidato a gobernador?

El diputado afirmó que existen varios dirigentes en condiciones de competir. "Hay varios que ya se anotaron y hay varios que creo que pueden estar a la altura", sostuvo y remarcó que la prioridad es normalizar institucionalmente el partido.

La alianza entre Vilca y Chaher

Consultado sobre un eventual acuerdo político entre Alejandro Vilca y Leila Chaher, Soler respondió con humor: "Me parece que habría que pasarles el teléfono". Por su parte, Remy descartó esa posibilidad.