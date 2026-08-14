viernes 14 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2026 - 20:19
Jujuy.

Jóvenes jujeños hacen de la filosofía un espacio de debate

El Colegio Martín Pescador realizará sus XX Jornadas Escolares de Filosofía, con más de 38 trabajos escritos por estudiantes secundarios.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

El Colegio Martín Pescador realizará sus XX Jornadas Escolares de Filosofía, una propuesta en la que estudiantes del nivel secundario escriben ensayos, intercambian ideas y debaten sobre los desafíos del mundo actual. Este año se presentarán más de 38 trabajos en el marco de las Olimpiadas Escolares de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán.

Lee además
“El que no pasa por la duda no tiene posibilidad de saber” comentaba el profesor Alejandro Di Pietro al hablar sobre la esencia de la filosofía
Entrevista Ledesma.

Filosofía: el arte de hacer pensar
amor y filosofia con la licenciada carolina beatriz gonzalez audio
Podcast.

Amor y Filosofía con la Licenciada Carolina Beatriz González

Entre los estudiantes que forman parte de esta experiencia se encuentran Analay Pizzo Burgos y Rufino Rois Rojo, quienes obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, en la instancia provincial de las Olimpiadas del año pasado. Además, Analay consiguió el tercer premio nacional en 2025.

La filosofía como un espacio para pensar entre jóvenes

Para Analay Pizzo Burgos, el valor de estos encuentros está especialmente en la posibilidad de escuchar otras miradas y construir ideas entre pares. “Un intercambio o recibir respuestas en el ámbito de filosofía siempre es algo nutritivo, sobre todo entre pares. Ver e intercambiar ideas entre gente joven, entre ideas nuevas, siempre es algo bueno”, expresó.

Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

La estudiante señaló además la importancia que adquiere el pensamiento crítico en el contexto actual, especialmente frente a la cantidad de opiniones e información que circulan a través de las redes sociales.

En ese sentido, consideró fundamental poder sostener una posición propia y tener claridad sobre aquello que se comunica o comparte. “La filosofía brinda un espacio de encuentro, un espacio para replantearse que siempre mantiene una importancia superior. Entendiendo la filosofía no tan solo como una materia, sino como una práctica, como un espacio para debatir, repensar y cuestionarse”, explicó.

En el Colegio Martín Pescador, según relató, ese vínculo comienza desde los primeros años. La filosofía no aparece únicamente como una asignatura del secundario, sino que se trabaja desde la primaria mediante talleres y también atraviesa diferentes materias y situaciones cotidianas.

Cuestionar lo aprendido y pensar las decisiones propias

Rufino Rois Rojo también destacó la posibilidad que brinda la filosofía de revisar ideas que muchas veces se incorporan desde chicos sin detenerse a pensar de dónde provienen. “Uno no se conoce realmente hasta que se lo cuestiona. Uno no sabe cómo es uno mismo, las cosas que piensa, qué es lo que considerás normal desde que sos chico y qué es lo que la sociedad te dice que es y vos lo aceptás”, sostuvo.

Para el estudiante, llevar esas preguntas a un espacio de debate permite analizar si determinadas opiniones realmente representan el pensamiento propio. “Está bueno preguntarse: ‘¿Yo realmente esto que me dice la sociedad es lo que creo o no es lo que creo?’. Porque uno siempre escucha opiniones, comentarios, conclusiones y por ahí las acepta”, explicó.

Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

Rois Rojo vinculó esa mirada también con una realidad que observa entre los jóvenes de Jujuy: la decisión de terminar el secundario y continuar los estudios universitarios fuera de la provincia ante la percepción de que existen mayores posibilidades de crecimiento profesional.

Frente a esa idea, planteó la importancia de volver a cuestionar aquello que muchas veces se da por sentado: “En realidad, está bueno preguntarse si es realmente así”. Más allá de la materia escolar, aseguró que encontró en la filosofía uno de los espacios que más disfruta dentro del colegio: “La filosofía como tal, yo creo que es de mis cosas favoritas en el colegio”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Filosofía: el arte de hacer pensar

Amor y Filosofía con la Licenciada Carolina Beatriz González

La autoexigencia desde la filosofía: "hoy la gente se explota a si misma"

Las plantas y el bienestar: una mirada filosófica sobre el vínculo con la naturaleza

Vínculos amorosos en crisis: una jujeña explicó qué está pasando

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla en la Puna de Humahuaca 
Jujuy.

Se renovó el alerta amarilla: cómo va a estar el tiempo el fin de semana largo en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Alerta amarilla en la Puna de Humahuaca 
Jujuy.

Se renovó el alerta amarilla: cómo va a estar el tiempo el fin de semana largo en Jujuy

Eugenia Quevedo en la FNE 2026. video
Jujuy.

FNE 2026: Eugenia Quevedo estará en la Elección Provincial

Alimentos que más subieron y bajaron (imagen creada con IA).
INDEC.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron y los que más bajaron en julio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel