Jóvenes jujeños hacen de la filosofía un espacio de debate

El Colegio Martín Pescador realizará sus XX Jornadas Escolares de Filosofía , una propuesta en la que estudiantes del nivel secundario escriben ensayos, intercambian ideas y debaten sobre los desafíos del mundo actual. Este año se presentarán más de 38 trabajos en el marco de las Olimpiadas Escolares de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán.

Entre los estudiantes que forman parte de esta experiencia se encuentran Analay Pizzo Burgos y Rufino Rois Rojo , quienes obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, en la instancia provincial de las Olimpiadas del año pasado. Además, Analay consiguió el tercer premio nacional en 2025.

Para Analay Pizzo Burgos, el valor de estos encuentros está especialmente en la posibilidad de escuchar otras miradas y construir ideas entre pares. “Un intercambio o recibir respuestas en el ámbito de filosofía siempre es algo nutritivo , sobre todo entre pares. Ver e intercambiar ideas entre gente joven, entre ideas nuevas, siempre es algo bueno”, expresó.

La estudiante señaló además la importancia que adquiere el pensamiento crítico en el contexto actual, especialmente frente a la cantidad de opiniones e información que circulan a través de las redes sociales.

En ese sentido, consideró fundamental poder sostener una posición propia y tener claridad sobre aquello que se comunica o comparte. “La filosofía brinda un espacio de encuentro, un espacio para replantearse que siempre mantiene una importancia superior. Entendiendo la filosofía no tan solo como una materia, sino como una práctica, como un espacio para debatir, repensar y cuestionarse”, explicó.

En el Colegio Martín Pescador, según relató, ese vínculo comienza desde los primeros años. La filosofía no aparece únicamente como una asignatura del secundario, sino que se trabaja desde la primaria mediante talleres y también atraviesa diferentes materias y situaciones cotidianas.

Cuestionar lo aprendido y pensar las decisiones propias

Rufino Rois Rojo también destacó la posibilidad que brinda la filosofía de revisar ideas que muchas veces se incorporan desde chicos sin detenerse a pensar de dónde provienen. “Uno no se conoce realmente hasta que se lo cuestiona. Uno no sabe cómo es uno mismo, las cosas que piensa, qué es lo que considerás normal desde que sos chico y qué es lo que la sociedad te dice que es y vos lo aceptás”, sostuvo.

Para el estudiante, llevar esas preguntas a un espacio de debate permite analizar si determinadas opiniones realmente representan el pensamiento propio. “Está bueno preguntarse: ‘¿Yo realmente esto que me dice la sociedad es lo que creo o no es lo que creo?’. Porque uno siempre escucha opiniones, comentarios, conclusiones y por ahí las acepta”, explicó.

Filosofía en Jujuy: estudiantes que se animan a cuestionar (Archivo)

Rois Rojo vinculó esa mirada también con una realidad que observa entre los jóvenes de Jujuy: la decisión de terminar el secundario y continuar los estudios universitarios fuera de la provincia ante la percepción de que existen mayores posibilidades de crecimiento profesional.

Frente a esa idea, planteó la importancia de volver a cuestionar aquello que muchas veces se da por sentado: “En realidad, está bueno preguntarse si es realmente así”. Más allá de la materia escolar, aseguró que encontró en la filosofía uno de los espacios que más disfruta dentro del colegio: “La filosofía como tal, yo creo que es de mis cosas favoritas en el colegio”.