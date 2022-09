Filosofía: el arte de hacer pensar

“El que no pasa por la duda no tiene posibilidad de saber” comentaba el profesor Alejandro Di Pietro al hablar sobre la esencia de la filosofía

En la entrevista de hoy dialogamos con el profesor de filosofía Alejandro Di Pietro , quien no solo nos invita a un espacio dedicado a la exposición, pero principalmente al debate, sino que nos sumerge en esta magia de la filosofía, del pensamiento.

La invitación es para la comunidad en general, amante de las preguntas y el debate. La segunda jornada se llevará adelante este sábado desde las 10h apuntando a la “filosofía y educación” como temática central.

En estos espacios, hay exposición de 10 a 15 minutos, de ahí hay debate. “Luego de la exposición viene el debate, la discusión que no es lo que pasa en los congresos. No se dan espacios de debate, nadie intercambia. No hay posibilidad de escucha” comentaba el profesor.

A la vez, Alejandro hacía referencia a algo tan simple pero tan complejo como la posibilidad de intercambio y el manejo de la palabra. “La palabra se maneja si el otro me escucha. Aquí el que expone lo hace por poco tiempo, es un disparador; luego se comienza a debatir y hacer la famosa pregunta…la duda. Ella es la base de la filosofía”

Profe alejandro Di Pietro.jpg “El que no pasa por la duda no tiene posibilidad de saber” comentaba el profesor Alejandro Di Pietro al hablar sobre la esencia de la filosofía

¿Qué es la Filosofía?

Con una pregunta nada simple de responder comenzamos otra etapa de la charla, poder definir a la filosofía es una cuestión que atraviesa a cada ciencia, “La filosofía es un estilo de vida, cada uno hace filosofía sin saber que lo estamos haciendo (…) la base de la filosofía es pensar, reflexionar” comentaba el profe.

Una entrevista sumamente rica en contenido y en reflexiones, que me atrevo a decir que más que entrevista, esto se trató de una charla donde el punto movilizador del dialogo fue la reflexión y el buscar la manera de formar pensamientos críticos en la sociedad con ámbitos de debate, deliberación y dialogo.

ALEJANDRO DI PIETRO