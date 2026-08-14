Cuáles fueron los alimentos que más subieron y los que más bajaron en julio

La inflación de julio fue del 2,1% a nivel nacional. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 19,3% en lo que va del año y del 33,8% interanual, según el INDEC.
Dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento nacional fue del 2%. En el Noroeste, región que incluye a Jujuy, la variación mensual fue del 1,8%.
Los alimentos que más subieron
Entre los productos relevados por el INDEC para el Gran Buenos Aires, el mayor incremento fue el del zapallo anco, que subió 55,1% y pasó de $1.192,04 a $1.848,45 por kilo.
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Papa: +20,8%, de $1.544,25 a $1.865,66.
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Cebolla: +17,1%, de $1.295,49 a $1.516,61.
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Lechuga: +10,9%, de $4.560,16 a $5.057,45.
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Banana: +7,6%, de $2.523,89 a $2.715,14.
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Tomate redondo: +7,3%, de $3.400,05 a $3.649,65.
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Arvejas secas remojadas: +5,4%.
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Yogur firme: +5,2%.
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Queso sardo: +5,2%.
Alimentos que más subieron en Jujuy.
Los alimentos que más bajaron
También hubo productos que registraron retrocesos durante julio. La mayor baja correspondió a la naranja, con una caída del 7,7%, al pasar de $1.279,85 a $1.181,63 por kilo.
Después se ubicaron:
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Limón: -5,5%, de $1.541,85 a $1.457,42.
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Asado: -1,3%, de $16.929,32 a $16.708,23 por kilo.
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Nalga: -0,8%.
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Carne picada común: -0,7%.
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Huevos de gallina: -0,6%.
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Yerba mate: -0,6%.
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Pollo entero: -0,3%.
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Cuadril: -0,2%.
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Paleta: -0,1%.
En el Noroeste, las verduras, tubérculos y legumbres fueron el grupo alimenticio con mayor aumento, con un 8,1% mensual.
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