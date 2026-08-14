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14 de agosto de 2026 - 07:12
INDEC.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron y los que más bajaron en julio

El INDEC difundió el detalle de precios de julio. Entre los productos relevados hubo fuertes aumentos en verduras y bajas en algunas frutas y cortes de carne.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alimentos que más subieron y bajaron (imagen creada con IA).

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Dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento nacional fue del 2%. En el Noroeste, región que incluye a Jujuy, la variación mensual fue del 1,8%.

Los alimentos que más subieron

Entre los productos relevados por el INDEC para el Gran Buenos Aires, el mayor incremento fue el del zapallo anco, que subió 55,1% y pasó de $1.192,04 a $1.848,45 por kilo.

Le siguieron:

  • Papa: +20,8%, de $1.544,25 a $1.865,66.

  • Cebolla: +17,1%, de $1.295,49 a $1.516,61.

  • Lechuga: +10,9%, de $4.560,16 a $5.057,45.

  • Banana: +7,6%, de $2.523,89 a $2.715,14.

  • Tomate redondo: +7,3%, de $3.400,05 a $3.649,65.

  • Arvejas secas remojadas: +5,4%.

  • Yogur firme: +5,2%.

  • Queso sardo: +5,2%.

Alimentos que m&aacute;s subieron en Jujuy.

Alimentos que más subieron en Jujuy.

Los alimentos que más bajaron

También hubo productos que registraron retrocesos durante julio. La mayor baja correspondió a la naranja, con una caída del 7,7%, al pasar de $1.279,85 a $1.181,63 por kilo.

Después se ubicaron:

  • Limón: -5,5%, de $1.541,85 a $1.457,42.

  • Asado: -1,3%, de $16.929,32 a $16.708,23 por kilo.

  • Nalga: -0,8%.

  • Carne picada común: -0,7%.

  • Huevos de gallina: -0,6%.

  • Yerba mate: -0,6%.

  • Pollo entero: -0,3%.

  • Cuadril: -0,2%.

  • Paleta: -0,1%.

En el Noroeste, las verduras, tubérculos y legumbres fueron el grupo alimenticio con mayor aumento, con un 8,1% mensual.

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