Cuánto necesitó una familia para no ser pobre e indigente en julio

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para no quedar por debajo de la línea de pobreza y $708.016 para superar la línea de indigencia, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los datos corresponden a la valorización de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Cuánto necesitó cada tipo de familia
El informe presenta tres ejemplos de hogares y establece los siguientes montos para julio:
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Familia de 3 integrantes: necesitó $1.245.696 para no ser pobre y $563.663 para no ser indigente.
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Familia de 4 integrantes: necesitó $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para no ser indigente.
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Familia de 5 integrantes: necesitó $1.645.737 para superar la línea de pobreza y $744.677 para no ser indigente.
Canasta Básica: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza e indigencia.
Cuánto aumentaron las canastas
Durante julio, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,6% respecto de junio, mientras que la Canasta Básica Total subió 2,2%. En la comparación interanual, los incrementos fueron de 37,4% y 36,1%, respectivamente.
Para un adulto equivalente, la línea de indigencia quedó en $229.131 y la de pobreza en $506.381 durante julio.
Inflación en Argentina
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una suba interanual del 33,8% (de julio de 2025 al mismo mes de este año) y un incremento acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración y mostró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado en junio.
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