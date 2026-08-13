Cuánto necesitó una familia para no ser pobre e indigente en julio

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para no quedar por debajo de la línea de pobreza y $708.016 para superar la línea de indigencia, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los datos corresponden a la valorización de la Canasta Básica Total (CBT) , que determina la línea de pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) .

El informe presenta tres ejemplos de hogares y establece los siguientes montos para julio:

Durante julio, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,6% respecto de junio, mientras que la Canasta Básica Total subió 2,2% . En la comparación interanual, los incrementos fueron de 37,4% y 36,1% , respectivamente.

Canasta Básica: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza e indigencia.

Familia de 5 integrantes: necesitó $1.645.737 para superar la línea de pobreza y $744.677 para no ser indigente.

Familia de 4 integrantes: necesitó $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para no ser indigente.

Familia de 3 integrantes: necesitó $1.245.696 para no ser pobre y $563.663 para no ser indigente.

Para un adulto equivalente, la línea de indigencia quedó en $229.131 y la de pobreza en $506.381 durante julio.

Inflación en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una suba interanual del 33,8% (de julio de 2025 al mismo mes de este año) y un incremento acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración y mostró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado en junio.