jueves 11 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de junio de 2026 - 16:57
Economía

Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 2% y 2,4% en mayo. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre.&nbsp;

Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el informe de la canasta básica correspondiente a mayo. Según el relevamiento, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por al menos $1.498.741 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

Lee además
de las chalanas a las primeras marcas: como seria la zofri de la frontera de argentina y bolivia
Norte.

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia
Manuel Adorni.
País.

La Justicia pidió revisar las declaraciones juradas de Manuel Adorni

image

Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en mayo

Según el último informe del INDEC, una familia tipo de cuatro integrantes —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó en mayo $1.498.741 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza.

image

En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $681.246 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 2% y 2,4%, respectivamente, con respecto a abril.

En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.193.173 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.576.346. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $485.030 para no ser pobre.

Mientras que la variación de la CBT acumulada desde principio de año fue 14,5%, el valor interanual está en 34,9%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, alcanzó los $220.468 por adulto equivalente. De este modo, una familia de tres integrantes necesitó $542.351 para no caer en la indigencia, mientras que un hogar tipo 3, compuesto por cinco personas, requirió $716.521.

Desde principio de año, la CBA creció un 15,6% y la variación interanual es del 36,2%.

image

Según los especialistas, este dato evidencia un contexto de inflación persistente. Aunque las variaciones interanuales resultan más moderadas que las registradas en otros períodos de fuerte inestabilidad económica, que una familia tipo necesite casi $1,5 millones para no ser pobre expone las dificultades que enfrentan muchos ingresos para acompañar ese nivel de gastos.

Las perspectivas para el próximo trimestre

La leve caída en el ritmo de aumento mensual (pasando del 2,5% en abril al 2,0% en mayo para la CBT) abre una ventana de expectativa moderada para el Gobierno.

Aun así, el incremento de las tarifas reguladas y los movimientos estacionales en los precios de algunos productos frescos podrían impulsar nuevamente la inflación en el corto plazo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

La Justicia pidió revisar las declaraciones juradas de Manuel Adorni

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni por su declaración jurada: "Esto es una omisión ética"

Inflación de mayo 2026: el INDEC dará a conocer el dato este jueves

Lo que se lee ahora
La inflación de mayo fue de 2,1%, según el INDEC. 
Economía

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1%

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Apertura del Mundial 2026.
EN VIVO.

Con la ceremonia inaugural y el primer partido, empezó el Mundial 2026

Cuánto cuesta una picada en Jujuy para el Mundial 2026: precios, opciones y qué incluyen video
Jujuy.

Cuánto cuesta una picada en Jujuy para el Mundial 2026: precios, opciones y qué incluyen

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel