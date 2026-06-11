Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el informe de la canasta básica correspondiente a mayo. Según el relevamiento, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por al menos $1.498.741 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

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Según el último informe del INDEC, una familia tipo de cuatro integrantes —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó en mayo $1.498.741 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza.

En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $681.246 para no caer en la indigencia . El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 2% y 2,4% , respectivamente, con respecto a abril.

En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.193.173 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.576.346. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $485.030 para no ser pobre.

Mientras que la variación de la CBT acumulada desde principio de año fue 14,5%, el valor interanual está en 34,9%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, alcanzó los $220.468 por adulto equivalente. De este modo, una familia de tres integrantes necesitó $542.351 para no caer en la indigencia, mientras que un hogar tipo 3, compuesto por cinco personas, requirió $716.521.

Desde principio de año, la CBA creció un 15,6% y la variación interanual es del 36,2%.

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Según los especialistas, este dato evidencia un contexto de inflación persistente. Aunque las variaciones interanuales resultan más moderadas que las registradas en otros períodos de fuerte inestabilidad económica, que una familia tipo necesite casi $1,5 millones para no ser pobre expone las dificultades que enfrentan muchos ingresos para acompañar ese nivel de gastos.

Las perspectivas para el próximo trimestre

La leve caída en el ritmo de aumento mensual (pasando del 2,5% en abril al 2,0% en mayo para la CBT) abre una ventana de expectativa moderada para el Gobierno.

Aun así, el incremento de las tarifas reguladas y los movimientos estacionales en los precios de algunos productos frescos podrían impulsar nuevamente la inflación en el corto plazo.