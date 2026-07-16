La canasta básica para criar a un hijo superó los $670.000 en junio. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este jueves el valor actualizado de la Canasta de Crianza . En junio de 2026, con una inflación mensual del 1,9%, el costo de criar a un menor de entre 6 y 12 años alcanzó los $678.308 por mes.

El INDEC publicó este jueves el nuevo valor de la Canasta de Crianza correspondiente a junio de 2026. Según el organismo, el costo mensual para cubrir los gastos de un menor de entre 6 y 12 años fue de $678.308 , mientras que la inflación del período se ubicó en el 1,9%.

La Canasta de Crianza mostró diferencias según la etapa de crecimiento . Para los menores de un año , el costo mensual llegó a $529.539 ; en los niños de uno a tres años , ascendió a $630.926 . En tanto, el gasto estimado para chicos de cuatro a cinco años fue de $539.612 , mientras que el grupo de seis a 12 años registró el valor más alto, con $678.308 por mes .

La Canasta de Crianza no se limita únicamente al gasto en productos básicos, sino que reúne distintos aspectos vinculados al desarrollo y cuidado de los menores. El indicador incluye, por un lado, los costos mensuales de bienes y servicios esenciales , entre ellos alimentación, ropa, educación y otros gastos habituales de la vida cotidiana.

Además, incorpora el costo del cuidado, que busca reflejar el valor del tiempo que demanda la atención de un niño, considerando la cantidad de horas necesarias según el tramo de edad.

Según explicó el INDEC, esta medición busca convertirse en una referencia para la Justicia en los casos de reclamos por cuota alimentaria. El indicador aporta un valor estimativo del costo de crianza de los hijos y permite contar con una herramienta objetiva al momento de analizar los montos que deben afrontar los responsables de su manutención.

Canasta de Crianza: cómo se calcula

Para establecer el costo de los bienes y servicios que requieren los menores, el INDEC toma como base la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA). Se trata del mismo indicador que el organismo actualiza mensualmente para medir la línea de pobreza y que en este caso sirve para calcular cuánto demandan las distintas etapas de la crianza.

El INDEC detalló que la Canasta Básica Total contempla dos grandes componentes: por un lado, los alimentos necesarios para cubrir las necesidades energéticas mínimas y, por otro, los bienes y servicios esenciales como ropa, transporte, educación, salud y vivienda. A partir de esa base, el organismo realiza una ponderación según la edad de los menores para estimar el costo de crianza en cada etapa, hasta los 12 años.

El componente de cuidado también forma parte del cálculo de la Canasta de Crianza. Para estimarlo, el INDEC analiza el tiempo teórico que necesita cada niño, niña o adolescente para su atención y acompañamiento según la edad. Con esa referencia, el organismo establece los valores mensuales correspondientes para cada etapa:

Menores de un año: 147 horas.

De 1 a 3 años: 168 horas.

De 4 a 5 años: 105 horas.

De 6 a 12 años: 68 horas.

Además de contabilizar el tiempo requerido para el cuidado de los niños y niñas según su edad, el INDEC asigna un valor monetario a esas horas. Para ello, utiliza como referencia el salario establecido para la categoría “Asistencia y cuidado de personas” dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.