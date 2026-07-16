Juicio por la muerte de Maradona: el psicólogo Carlos Díaz declaró y analizó la postura de la familia

En su tercera declaración ante el tribunal, Carlos Díaz intentó despegarse de las principales decisiones vinculadas al último período de vida de Diego Maradona . El psicólogo buscó marcar distancia de la determinación de realizar una internación domiciliaria y de las cuestiones estrictamente médicas relacionadas con el tratamiento.

Carlos Díaz , el psicólogo que formó parte del entorno de Diego Maradona durante sus últimos meses de vida, declaró este jueves por tercera vez en el juicio y se refirió a las condiciones que, según su postura, debían cumplirse durante el tratamiento domiciliario del exfutbolista.

Ante el tribunal, aseguró que al comenzar su intervención dio por supuesto que no habría bebidas alcohólicas en la vivienda y afirmó: “Cuando intervine, tomé como garantía que no haya alcohol en la casa . Traté de garantizar que no hubiera alcohol en la casa”.

Además, presentó ante el tribunal conversaciones entre Leopoldo Luque y Agustina Cosachov , previas a su incorporación al tratamiento, con el objetivo de sostener que no participó en la planificación de la internación ni en las cuestiones estrictamente médicas del caso.

Al iniciar su declaración ante el tribunal, Díaz explicó que su exposición estaría centrada en cuatro puntos principales. El psicólogo señaló que buscaría profundizar sobre la internación domiciliaria, su relación con Maximiliano Trimarchi y los mensajes que intercambió con él, el papel de los acompañantes terapéuticos y, finalmente, demostrar que nunca tuvo participación en las decisiones médicas relacionadas con el tratamiento de Diego Maradona.

Volvió a referirse al estado de salud de Maradona y afirmó que, cuando comenzó a atenderlo, “estaba tomando bastante menos alcohol que antes, pero con peores consecuencias”. También se detuvo en el rol de los acompañantes terapéuticos y sostuvo que su función principal era contener al paciente y ayudar a impedir que volviera a consumir alcohol.

Leyó ante el tribunal mensajes intercambiados entre Luque y Cosachov el 24 de octubre de 2020, es decir, antes de conocer personalmente a Maradona.

En los chats expuestos durante la declaración, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov señalaban que el consumo de alcohol representaba un obstáculo para establecer un diagnóstico claro y evaluaban la posibilidad de avanzar con una internación domiciliaria. Díaz sostuvo que, al incorporarse al tratamiento de Diego Maradona, partió de una premisa: la vivienda de Tigre debía permanecer sin alcohol, una condición que, según afirmó, buscó preservar.

Carlos Díaz y el grupo de WhatsApp con familiares de Maradona

Uno de los puntos que Carlos Díaz expuso ante el tribunal fue la existencia de un grupo de WhatsApp con familiares de Diego Maradona, donde se seguía de cerca la evolución del tratamiento y se definían estrategias de acompañamiento. El psicólogo respaldó la labor del equipo que asistía al Diez y aseguró que su objetivo era poner límites al consumo. “Éramos todos obstáculos entre el paciente y el consumo. Es lógico que eso pasara, pero hicimos lo correcto”, expresó.

En la última parte de su exposición, Carlos Díaz volvió a respaldar el abordaje aplicado sobre Diego Maradona y sostuvo que todo el trabajo del equipo estuvo orientado a un único propósito: que el exfutbolista dejara de consumir alcohol. “El único plan fue lograr un tratamiento abstencionista para Maradona. Lo volvería a hacer, estoy convencido de este modo de trabajar. El camino es este y no hay otro”, aseguró.

Uno de los momentos más sensibles de la declaración de Carlos Díaz fue cuando recordó el día de la muerte de Diego Maradona. El psicólogo explicó que, junto a Agustina Cosachov, hablaban de acelerar un posible traslado a Estancia Chica como una alternativa para modificar el entorno del exfutbolista. Pero, según relató ante el tribunal, cuando llegó a la vivienda se encontró con una realidad completamente distinta. “Ese mediodía iba con Cosachov hablando de que cuanto antes teníamos que lograr llevarlo a Estancia Chica. Llegué y me encontré con que estaba de esa manera”, señaló.

Por último, Díaz aseguró que no podría haber evitado el desenlace fatal: “No pude haber hecho nada distinto para impedir un cuadro cardíaco. Me hubiese encantado tener el conocimiento para poder hacerlo, pero no lo tengo”.