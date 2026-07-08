Maradona no comió ni salió de su habitación antes de morir: el relato de un testigo clave.

El custodio Julio César Coria declaró ante la Justicia y reconstruyó los últimos minutos de Diego Maradona , cuando intentó reanimarlo con respiración boca a boca el 25 de noviembre de 2020. El testigo había sido detenido por falso testimonio en el proceso anterior, que fue anulado.

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En la jornada 26 del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el custodio Julio César Coria declaró este miércoles ante los Tribunales de San Isidro. El testigo, que había sido detenido por falso testimonio en el proceso anterior luego anulado, relató el momento en que intentó reanimar al exfutbolista mediante respiración boca a boca el 25 de noviembre de 2020.

Coria, exintegrante del Servicio Penitenciario Federal que trabajó para Maradona entre 2014 y 2020 , recordó con dificultad los días previos al fallecimiento del exfutbolista en el barrio San Andrés.

Ante sus dudas durante la declaración, el juez Pablo Rolón le pidió que hiciera un esfuerzo por recordar : “Trate de recordar porque parece que tiene memoria selectiva. Usted estuvo en esa casa las 72 horas previas ”.

Durante su declaración, Coria contó que el lunes 23 de noviembre Maradona no estaba de buen ánimo y que ese día recibió la visita de Verónica Ojeda junto a su hijo menor. Además, recordó que la noche del martes 24, alrededor de las 22.30, se despidió del exfutbolista con un beso antes de salir de la habitación, donde quedó “acostado y tapado”.

Coria reconstruyó la mañana del miércoles 25 de noviembre y contó que entró a la habitación después de que el entorno de Maradona advirtiera que no respondía. Según su relato, una enfermera comenzó con maniobras de reanimación mientras él realizó respiración boca a boca. “No sé si fue un minuto, diez o una hora; para mí fue eterno”, afirmó ante el tribunal.

Durante el interrogatorio, la fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari, puso el foco en si los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid habían ingresado a la habitación durante la madrugada.

Coria dijo haberlos visto en la planta baja, pero no pudo precisar si revisaron a Maradona antes de que fuera encontrado sin vida, una cuestión central en la investigación sobre las horas previas a su muerte.

Entre los presentes estuvieron Leopoldo Luque y Nancy Forlini, dos de los siete imputados, junto a Dalma, Gianinna y Jana Maradona. La audiencia atravesó dos interrupciones por problemas técnicos y llamó la atención la presencia policial desplegada durante la jornada.

Los chats con Luque y la advertencia de los jueces

Los abogados de la familia, Fernando Burlando y Fabián Améndola, mostraron durante el interrogatorio distintos intercambios de mensajes entre Coria y Leopoldo Luque.

En las conversaciones, el médico preguntaba por el ánimo de Maradona y si se encontraba “orientado” o si “hablaba boludeces”, una frase que el custodio explicó como una referencia a cuando Diego contestaba con monosílabos.

Durante su declaración, Coria contó que Maradona acostumbraba “hacerse el dormido” cuando no quería recibir a ciertas visitas, y mencionó un episodio con sus hermanas.

También aseguró desconocer que el exfutbolista se hubiera orinado encima, aunque en los chats analizados aparecían referencias a cuidados vinculados con esa posibilidad.

El juicio continuará con el foco puesto en determinar las responsabilidades del equipo que estuvo a cargo del cuidado de Maradona y reconstruir las circunstancias de su muerte en la vivienda de Tigre.