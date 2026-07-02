Impactante relato del sobrino de Maradona: "Diego estaba mucho más hinchado en la última semana"

Jonathan Espósito, sobrino de Diego Maradona , declaró este jueves en el juicio oral que investiga la muerte del exfutbolista y ofreció un detallado relato sobre los días previos al 25 de noviembre de 2020. Los detalles, en la nota.

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , Jonathan Espósito, uno de los sobrinos del exfutbolista, brindó un conmovedor testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro.

Allí recordó los días previos al fallecimiento del ídolo y reconstruyó la escena que encontró el 25 de noviembre de 2020 , cuando ingresó a la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, y lo vio inconsciente .

"Soy el sobrino de Diego", se presentó al comenzar su declaración. En la primera parte del interrogatorio, encabezado por el fiscal Cosme Iribarren, respondió con frases breves, lo que llevó a los jueces a pedirle que ampliara sus respuestas. Ante esa solicitud, Espósito explicó: "Me cuesta. Me dicen 'el Mudo' porque no hablo".

Durante más de tres horas de testimonio, Jonathan reconstruyó cómo transcurrían los días de Diego Maradona en la vivienda de Tigre. Contó que, desde mediados de octubre de 2020, empezó a acompañarlo en su rutina diaria y que, a comienzos de noviembre, decidió mudarse con él para estar presente de forma constante.

El testigo también sostuvo que la casa donde Maradona cumplía con la internación domiciliaria carecía de equipamiento o aparatología médica. Según dijo, tampoco había una dieta o un plan de alimentación indicado por los profesionales que lo trataban.

En ese contexto, aseguró que le preocupaba el estado de salud del exfutbolista y que transmitía esa inquietud al personal de enfermería. "En el último momento yo no lo veía bien a mi tío y le decía a los enfermeros para que le digan a (Leopoldo) Luque", afirmó ante el tribunal.

Espósito también precisó quiénes integraban el equipo que seguía la evolución de Maradona. En ese sentido, reconoció al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov como los responsables de la coordinación clínica, mientras que indicó que el psicólogo Carlos Díaz estaba a cargo del tratamiento psicológico.

En otro tramo de su declaración, Espósito reconstruyó cómo veía a Maradona en sus últimos días. “Diego estaba como más hinchado en la última semana. Estaba mal, no se quería levantar. En los últimos momentos su voz era media ronca”, recordó ante el tribunal.

"Él comía lo que quería, nadie lo controlaba. Pero los últimos días no comió. La última vez que me acuerde que comió fue el 23 al mediodía, unos sanguchitos de miga al mediodía". Dos días después murió.

Qué dijo el sobrino de Maradona cuando lo encontraron muerto al ídolo

"La mañana del 25 me levanto a las 9 o 10 de la mañana. Ya estaba Maxi (Pomargo), que era el secretario, el de seguridad y la empleada doméstica. Bajo a la cocina, tenían que venir Cosachov con Díaz a darle la medicación", recordó el sobrino del exfutbolista.

El testigo sostuvo que el enfermero de turno no había ingresado a la habitación durante las primeras horas de la mañana. Según su relato, tras la llegada de Agustina Cosachov y Carlos Díaz cerca de las 11, ambos fueron directo al cuarto y, al salir, dijeron que Maradona no quería levantarse. “Era normal”, añadió Espósito.

Espósito reconstruyó el momento del ingreso a la habitación junto a Maxi. “Después entré yo con Maxi atrás. Ya cuando entré vi su mano derecha colgando. Cuando le voy a levantar la mano ya no reaccionaba. No reaccionaba, no reaccionaba”, recordó ante el tribunal.

Según agregó, de inmediato pidió asistencia: “Ahí dije que llamaran a una ambulancia. Él estaba boca arriba, tapado. No lo destapé”.

"Lo primero que vi cuando entré a la habitación fueron los pies y la mano colgando. Estaba medio tapado", concluyó.