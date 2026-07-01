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1 de julio de 2026 - 20:49
Jujuy.

Refuerzan la asistencia a personas en situación de calle por la ola polar en Jujuy

Ante el ingreso de una ola polar, los organismos de emergencia reforzaron los operativos de asistencia y pidieron a la comunidad que informen al 103 o al 911.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Refuerzan operativos para personas en situación de calle por la ola polar.

Refuerzan operativos para personas en situación de calle por la ola polar.

Ante las bajas temperaturas previstas por el ingreso de una ola polar en Jujuy, reforzarán los operativos de asistencia a personas en situación de calle. El director de Emergencias, Ariel Mamani, explicó que se intensificó el trabajo articulado con distintas instituciones y destacó la importancia de la colaboración de los vecinos.

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Reforzaron el trabajo en los refugios

Mamani indicó que durante esta semana se realizó una nueva reunión para analizar el funcionamiento de los espacios destinados a alojar a quienes no tienen un lugar donde pasar la noche. “Esta semana se hizo una nueva reunión, viendo todo lo que es el tema de los refugios, que es donde finalmente llegamos a las personas en situación de calle”, señaló.

Personas en situación de calle - Imagen ilustrativa
Personas en situación de calle - Imagen ilustrativa

Personas en situación de calle - Imagen ilustrativa

Actualmente, Emergencias trabaja junto con la Fundación Proyecto Puente, institución encargada de recibir a las personas durante las horas nocturnas.

“El Proyecto Puente es la fundación con la única que estamos trabajando ahora para dejar a esa gente que pernocte durante las horas nocturnas, que son las más frías, desde las 18 hasta las 8 del día siguiente”, explicó el funcionario y agregó que en el lugar hay 30 camas y que están cerca de llenar la capacidad.

Piden llamar al 103 o al 911

El Director de Emergencias remarcó que la información aportada por la comunidad es fundamental para activar la asistencia.

“Necesitamos que la comunidad nos brinde esa información y nos llame al 103. La gente, llamando al 103 o al 911, puede informar que en determinado lugar hay personas en situación de calle”, sostuvo.

Habilitaron un refugio para mujeres

Como parte del refuerzo del operativo, también fue habilitado un sector destinado exclusivamente a mujeres en situación de calle.

“Ahora también estamos trabajando y habilitando el sector femenino, porque eso no lo teníamos. Se avanzó con esa situación para poder alojar a aquellas personas en situación de calle que sean mujeres”, explicó el director de Emergencias.

Alerta amarilla en Jujuy por frío extremo

El SMN informó que este miércoles rige alerta amarilla por frío en Jujuy.

Zonas alcanzadas en Jujuy

  • El Carmen
  • Ledesma
  • Palpalá
  • San Antonio
  • San Pedro
  • Santa Bárbara
  • Valle Grande
  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona baja de Tilcara

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