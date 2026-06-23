Frío en Jujuy: falta atención nocturna para mujeres en situación de calle

Las bajas temperaturas y la llovizna de las últimas horas incrementaron los pedidos de asistencia para personas en situación de calle en San Salvador de Jujuy. El refugio nocturno utilizado por la Provincia trabaja prácticamente al límite, mientras que las autoridades reconocieron que todavía falta un dispositivo específico para recibir mujeres durante la noche.

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Ariel Mamani, director provincial de Emergencias , explicó que actualmente el protocolo nocturno funciona principalmente para varones y que, en el caso de las mujeres, es necesaria la articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano para encontrar otro espacio de alojamiento.

“El problema con las mujeres es que, por ahora, nos falta la atención nocturna. Exclusivamente, el protocolo se está trabajando con los varones” “El problema con las mujeres es que, por ahora, nos falta la atención nocturna. Exclusivamente, el protocolo se está trabajando con los varones”

El operativo se activa cuando vecinos o instituciones informan sobre una persona expuesta al frío mediante los números 103 o 911 .

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“Aplicamos un protocolo cuando la gente nos informa de personas en situación de calle. Esto ha aumentado por las bajas temperaturas e incluso por la llovizna, porque había gente que se mojaba”, señaló el funcionario.

El espacio utilizado es Proyecto Puente, una fundación que funciona en el sector de la vieja estación. Tiene capacidad para 30 personas y, según Mamani, trabaja con una ocupación diaria de entre 28 y 29 camas.

“Tenemos una capacidad de 30 camas y estamos a full” “Tenemos una capacidad de 30 camas y estamos a full”

El ingreso se realiza entre las 18 y la medianoche. Las personas permanecen durante la noche y se retiran a la mañana siguiente, aunque muchas regresan nuevamente cuando cae el sol.

Cómo funciona el protocolo de asistencia

El procedimiento comienza con la intervención del 911, que verifica si la persona continúa en el lugar indicado y si acepta ser trasladada.

“Mucha gente no quiere ser trasladada”, aclaró Mamani. La ayuda no puede imponerse si la persona rechaza voluntariamente el ingreso al refugio.

“Mucha gente no quiere ser trasladada” “Mucha gente no quiere ser trasladada”

Una vez aceptado el traslado, personal del SAME realiza una revisión médica. “Si está saludable, Defensa Civil la traslada al refugio; si no, es derivada a un hospital”, detalló el director provincial.

El objetivo es descartar cuadros de hipotermia, enfermedades o lesiones que requieran atención médica antes del alojamiento.

Qué ocurre con las mujeres en situación de calle

El refugio nocturno y el protocolo actual están preparados principalmente para recibir varones. En el caso de las mujeres, la intervención depende de la disponibilidad de otros espacios administrados o coordinados por Desarrollo Humano.

“Se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Humano para ubicarlas en otro sector. Ellos tienen otros lugares donde derivan a estas personas”, indicó Mamani.

"Tienen otros lugares donde derivan a estas personas" "Tienen otros lugares donde derivan a estas personas"

El funcionario aclaró que Defensa Civil también participa del traslado de mujeres cuando el Ministerio informa el lugar de destino.

“No quita que intervengamos. Si el Ministerio nos indica el lugar, nosotros hacemos el traslado”, precisó.

Sin embargo, la falta de un dispositivo nocturno específico expone una diferencia en el sistema de respuesta: mientras los varones cuentan con un refugio y un circuito operativo definido, las mujeres deben ser derivadas caso por caso.

También asistieron a familias

Emergencias también intervino ante situaciones de familias completas que quedaron temporalmente sin alojamiento.

“Hemos tenido familias extranjeras que estuvieron en nuestra provincia y pudimos albergarlas. En uno de los casos había un menor”, relató Mamani.

Según explicó, la familia permaneció contenida mientras Desarrollo Humano resolvía un problema relacionado con pasajes y la continuidad de su viaje.

“Se pudo contener también”, destacó.

Las asistencias se mantienen en niveles similares

Mamani señaló que los números son similares a los registrados durante junio del año pasado, aunque la temporada de frío recién comienza.

“Estamos casi parejos. Recién iniciamos la temporada y tenemos entre 29 y 30 personas sobre las que hemos intervenido”, sostuvo.

El funcionario advirtió que el número de intervenciones no representa necesariamente a la totalidad de personas que permanecen en la calle, debido a que algunas rechazan el traslado.

Con el refugio casi completo y la llegada de nuevas jornadas frías, el desafío será sostener la asistencia disponible y avanzar en una respuesta nocturna que también contemple de manera específica a las mujeres.

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