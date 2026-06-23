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23 de junio de 2026 - 10:51
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

Una imponente postal se registró en Molulo en la localidad de Tilcara debido a la nevada que hubo este martes 23 de junio.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
nieve en Molulo Tilcara

Una intensa nevada sorprendió este martes 23 de junio a Molulo, en el departamento de Tilcara, y dejó increíbles imágenes del paisaje completamente cubierto de blanco. El fenómeno se registró en medio de las bajas temperaturas que afectan a gran parte de Jujuy durante el comienzo del invierno.

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Las imágenes tomadas en la zona muestran cómo la nieve transformó el paisaje de Molulo. Actualmente, la temperatura es de 7 °C, con cielo mayormente nublado y una humedad del 78%.

El comienzo de la semana y de la temporada invernal está marcado por temperaturas bajas en toda la provincia, especialmente en la Quebrada y la Puna. En esas regiones también se prevé la posibilidad de vientos intensos durante algunos períodos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. También puede generar molestias en personas sensibles y complicaciones para la circulación vehicular.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado mediante los canales oficiales, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

nevada Molulo

Advertencia por frío extremo

A la alerta por viento zonda se suma una advertencia por temperaturas muy bajas en distintos puntos de la provincia.

El ingreso de una masa de aire frío provocó un marcado descenso térmico, con mínimas cercanas a los 0 °C e incluso registros bajo cero en algunas localidades del interior.

Estas condiciones podrían afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por este motivo, se recomienda extremar los cuidados y mantener una calefacción adecuada en los hogares.

Yala helada

Localidades afectadas por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo por temperaturas extremas de frío para las siguientes zonas de Jujuy:

  • Palpalá
  • San Antonio
  • San Pedro
  • Santa Bárbara
  • Valle Grande
  • Departamento Doctor Manuel Belgrano
  • Zona baja de Tilcara
  • Ledesma

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