Impresionantes imágenes de Jama cubierto de nieve

La localidad de Jama amaneció este miércoles completamente cubierto de nieve y dejó impresionantes imágenes de calles, caminos y paisajes completamente blancos. El fenómeno se registró en medio de las bajas temperaturas que afectan a distintos puntos de Jujuy durante esta semana .

Jujuy. Lluvia en La Quiaca y nieve en la Puna: el invierno se hace sentir en Jujuy

La nieve transformó por completo el paisaje de esta zona ubicada a gran altura, donde durante las primeras horas del día se observaron importantes sectores cubiertos por un manto blanco. Jama fue uno de los lugares de la provincia donde las condiciones invernales se hicieron sentir con mayor intensidad durante la jornada.

Las imágenes registradas durante este miércoles muestran la acumulación de nieve en distintos sectores de la localidad y sus alrededores.

La situación se da en una semana caracterizada por temperaturas muy bajas en la provincia, especialmente en sectores de la Puna y zonas de mayor altura, donde el frío se combinó con precipitaciones en forma de nieve.

Nieve en Jama.

El fenómeno también afectó las condiciones de circulación en sectores cercanos a la frontera con Chile.

Cómo está el Paso de Jama

Nieve en Jama.

En este contexto, el Paso Fronterizo de Jama continúa no habilitado debido a la presencia de nieve sobre la calzada y viento blanco del lado chileno.

Las mayores complicaciones se registran sobre la Ruta 27 de Chile, principalmente desde el kilómetro 33, donde las condiciones meteorológicas afectan la transitabilidad.

Nieve en Jama.

En coordinación con los países limítrofes, se mantiene el cierre de los complejos fronterizos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y pueda garantizarse una circulación segura.

Por el momento, no hay un horario definido para la reapertura. La habilitación dependerá de que mejoren tanto el clima como el estado de las rutas de conexión hacia y desde los pasos fronterizos.