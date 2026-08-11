Lluvia en La Quiaca y nieve en la Puna: el invierno se hace sentir en Jujuy

Vecinos compartieron fotos y videos de lluvia en La Quiaca, un fenómeno poco habitual para esta época del año.

La lluvia sorprendió a La Quiaca durante las últimas horas y dejó imágenes poco habituales para esta época del año en el norte jujeño. Vecinos comenzaron a compartir fotos y videos de las precipitaciones, en una zona donde las lluvias suelen hacerse más presentes hacia fines de agosto o septiembre.

Mientras tanto, en distintos sectores de la Puna jujeña también se registró caída de nieve. De acuerdo con los reportes que llegaron durante la jornada, la nieve dijo presente en zonas como Laguna de Vilama y Lagunilla del Farallón, en medio de un marcado descenso de las temperaturas.

Lluvias en La Quiaca y nieve en la Puna El fenómeno llamó la atención porque La Quiaca no suele registrar lluvias intensas durante esta parte del invierno. Sin embargo, el ingreso de humedad, el frío y las condiciones meteorológicas de las últimas horas generaron una postal diferente en la ciudad fronteriza.

En paralelo, las zonas de altura volvieron a cubrirse de blanco. La presencia de nieve en sectores de la Puna confirmó el cambio de tiempo que ya se venía anticipando para Jujuy, con jornadas frías, alerta meteorológica y condiciones inestables en distintos puntos de la provincia.

Últimos días fuertes del invierno Con la baja de temperaturas, el cielo cubierto y los reportes de nieve, Jujuy atraviesa lo que muchos anticipan como uno de los últimos golpes fuertes del invierno. En la zona norte, la recomendación es circular con precaución, especialmente en caminos de altura, rutas de ripio y sectores donde la visibilidad pueda reducirse por lluvia, nieve o neblina. También se aconseja abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención a los comunicados oficiales, sobre todo en localidades de la Puna y la Quebrada, donde las condiciones pueden cambiar con rapidez. Las postales que llegan desde La Quiaca, Vilama y Lagunilla del Farallón muestran una provincia atravesada por el frío, con lluvias poco frecuentes, nieve en altura y un invierno que todavía no se despide del todo. Vecinos compartieron fotos y videos de lluvia en La Quiaca, un fenómeno poco habitual para esta época del año. Lo que tenés que saber Se registraron lluvias en La Quiaca durante la jornada.

durante la jornada. Vecinos compartieron fotos y videos del fenómeno.

La lluvia llamó la atención porque no es habitual en esta época del año.

En la Puna jujeña también hubo caída de nieve.

también hubo caída de nieve. Reportaron nieve en Laguna de Vilama y Lagunilla del Farallón .

y . Jujuy atraviesa días con alerta meteorológica y baja de temperaturas .

. Recomiendan circular con precaución en rutas y caminos de altura.

El frío marcaría los últimos días fuertes del invierno.

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