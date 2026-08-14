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14 de agosto de 2026 - 08:31
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66, en Palpalá. El siniestro ocurrió durante la noche del jueves y es investigado por la Justicia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Un hombre murió tras ser atropellado sobre la Ruta Nacional 66, en inmediaciones del barrio Paso de Jama de Palpalá y a la altura de un supermercado. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 de este jueves y motivó un importante operativo policial y sanitario en la zona.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima intentaba atravesar la ruta cuando fue embestida por una Renault Kangoo blanca que circulaba en sentido sur-norte.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre salió despedido y golpeó su cabeza contra el suelo. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y constató que ya no presentaba signos vitales.

Un hombre murió atropellado en Palpalá

Un hombre murió atropellado en Palpalá

El accidente ocurrió debajo de una pasarela peatonal

Efectivos de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama fueron alertados a través del sistema de emergencias 911 y se trasladaron hasta el lugar junto con personal de Seguridad Vial.

Según quedó asentado en las primeras actuaciones y a partir del relato del conductor del utilitario y de testigos, el hombre habría intentado cruzar la Ruta 66 justo debajo de una pasarela destinada al tránsito peatonal.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Realizaron pericias y ordenaron el tránsito

Debido al movimiento vehicular habitual de la Ruta Nacional 66, una de las primeras medidas fue reorganizar la circulación mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Personal del Departamento de Criminalística del MPA realizó las pericias para determinar con precisión la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue informada oficialmente. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue del Poder Judicial ubicada en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 47º de Palpalá.

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