Fin de semana con 50 siniestros viales y 2 muertes en las rutas de Jujuy

Dos personas murieron en siniestros viales durante el fin de semana en Jujuy, según el informe difundido por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. El reporte corresponde al período comprendido entre el viernes 5 y el lunes 8 de junio de 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días se registraron 50 siniestros viales en distintos puntos de la provincia. Además, los controles dejaron un total de 867 actas labradas por diferentes infracciones.

Más de 90 alcoholemias positivas en las rutas de Jujuy Uno de los datos más relevantes del informe es la cantidad de conductores detectados con alcohol en sangre. Seguridad Vial informó 93 actas por alcoholemia positiva durante el fin de semana.

También se realizaron 774 actas por infracciones varias, mientras que no se registraron actas por exceso de velocidad. En total, los controles viales alcanzaron las 867 actas.

Los números del fin de semana Total de actas: 867

867 Actas varias: 774

774 Actas por alcoholemia: 93

93 Actas por velocidad: 0

0 Siniestros viales: 50

50 Fallecidos en siniestros viales: 2 Tragedia en Río Blanco: murió un hombre tras derrapar con su moto Un hombre murió el domingo 7 de junio por la mañana tras derrapar con su moto sobre Ruta Provincial N° 1, a la altura del ingreso a Río Blanco. Según las primeras informaciones, personal policial tomó conocimiento del hecho cerca de las 7 y, al llegar al lugar, constató que el motociclista ya se encontraba sin signos vitales. accidente ruta 9 (1) Siniestro del viernes 5 de junio en Huacalera - (Imagen ilustrativa de Rutas de Jujuy) Terrible accidente en Ruta 9 a la altura de Huacalera: murió una persona El otro siniestro fatal ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 17.40, sobre Ruta Nacional N° 9, a la altura del paraje Las Peras, en la zona de Huacalera. La víctima fue un hombre de 31 años que, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, cayó desde un puente y murió por un traumatismo encéfalo craneal grave. Intervino la Comisaría Seccional N° 14.

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