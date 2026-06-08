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8 de junio de 2026 - 14:48
Jujuy.

Fin de semana con 50 siniestros viales y 2 muertes en las rutas de Jujuy

Entre el viernes 5 y el lunes 8 de junio se labraron 867 actas, de las cuales 93 fueron por alcoholemia positiva en las rutas de Jujuy.

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De acuerdo con los datos oficiales, durante esos días se registraron 50 siniestros viales en distintos puntos de la provincia. Además, los controles dejaron un total de 867 actas labradas por diferentes infracciones.

Más de 90 alcoholemias positivas en las rutas de Jujuy

Uno de los datos más relevantes del informe es la cantidad de conductores detectados con alcohol en sangre. Seguridad Vial informó 93 actas por alcoholemia positiva durante el fin de semana.

También se realizaron 774 actas por infracciones varias, mientras que no se registraron actas por exceso de velocidad. En total, los controles viales alcanzaron las 867 actas.

Los números del fin de semana

  • Total de actas: 867
  • Actas varias: 774
  • Actas por alcoholemia: 93
  • Actas por velocidad: 0
  • Siniestros viales: 50
  • Fallecidos en siniestros viales: 2

Tragedia en Río Blanco: murió un hombre tras derrapar con su moto

Un hombre murió el domingo 7 de junio por la mañana tras derrapar con su moto sobre Ruta Provincial N° 1, a la altura del ingreso a Río Blanco. Según las primeras informaciones, personal policial tomó conocimiento del hecho cerca de las 7 y, al llegar al lugar, constató que el motociclista ya se encontraba sin signos vitales.

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