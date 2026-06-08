Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Una camioneta Volkswagen Saveiro protagonizó un choque durante la mañana de este lunes sobre avenida Illia, en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió en una franja horaria de intenso movimiento vehicular debido al ingreso de estudiantes a los establecimientos educativos de la zona.
Por causas que se buscan establecer, el vehículo terminó involucrado en un incidente que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector. Como consecuencia, se produjeron daños materiales y se registraron demoras en el tránsito.
La conductora permaneció en el lugar y recibió asistencia médica por parte del personal del SAME, que acudió rápidamente tras el llamado de alerta.
Embed - FUERTE CHOQUE EN LOS PERALES
La mujer recibió atención médica
Fuentes consultadas indicaron que la conductora sufrió un estado de shock a raíz de lo ocurrido. La mujer se encontraba muy nerviosa y fue atendida por los profesionales sanitarios que llegaron al lugar para brindarle contención y evaluar su estado.
A pesar del impacto emocional que le provocó el episodio, no trascendió la existencia de lesiones de gravedad. El hecho dejó únicamente daños materiales.
La situación generó momentos de tensión entre los automovilistas que transitaban por la avenida, una de las principales vías de circulación de Los Perales.
Demoras en una hora clave
El incidente se produjo en un horario de alta demanda vehicular, cuando numerosos padres trasladan a sus hijos a las escuelas y gran parte de los vecinos se dirige a sus actividades diarias.
La presencia de la camioneta y de los equipos de emergencia obligó a los conductores a circular con precaución, lo que provocó una reducción en la fluidez del tránsito.
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