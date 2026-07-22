El Paseo de Invierno abre este jueves en Plaza Ricardo Vilca

El tradicional Paseo de Invierno abrirá sus puertas este jueves 23 de julio en la Plaza Ricardo Vilca de San Salvador de Jujuy , luego de que el evento debiera cambiar de sede por los daños ocasionados por el fuerte temporal.

Jujuy. Vacaciones de invierno: qué actividades se pueden realizar en el "Paseo de Invierno"

La propuesta reunirá nuevamente a artesanos y emprendedores jujeños en uno de los espacios culturales más concurridos de la capital durante las vacaciones de invierno.

Inicialmente, la feria estaba prevista en el Centro Cultural Manuel Belgrano . Sin embargo, los inconvenientes ocasionados por el intenso temporal obligaron a relocalizar el evento. Finalmente, el Paseo de Invierno se desarrollará en la Plaza Ricardo Vilca, ubicada en General Alvear 1015.

Abre este jueves el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

Desde la organización indicaron que el traslado permitirá desarrollar las actividades con normalidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para los expositores como para quienes visiten la feria.

Qué días y horarios podrá visitarse en San Salvador de Jujuy

El Paseo de Invierno permanecerá abierto desde el 23 hasta el 31 de julio, todos los días en el horario de 11 a 21. La entrada será libre y gratuita, por lo que vecinos y turistas podrán recorrer la propuesta durante nueve jornadas.

Artesanías y productos locales

A lo largo del paseo se instalarán distintos stands con artesanías y productos elaborados por emprendedores y productores locales. La iniciativa busca generar un espacio para la exhibición y comercialización de sus trabajos, además de fortalecer la actividad económica vinculada con la producción artesanal jujeña.

La feria se suma de esta manera a las alternativas disponibles durante el receso invernal en San Salvador de Jujuy, con una propuesta orientada tanto a residentes como a quienes visitan la provincia.

Una propuesta para las vacaciones de invierno

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el Gobierno de la Provincia. El objetivo es potenciar la actividad de artesanos y emprendedores, al mismo tiempo que se amplía la oferta turística y cultural de la ciudad durante las vacaciones.