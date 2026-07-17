viernes 17 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de julio de 2026 - 18:08
Jujuy.

Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

La propuesta volverá a recibir al público en el Centro Cultural Manuel Belgrano de San Salvador de Jujuy luego de permanecer cerrada por las fuertes ráfagas.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Confirmaroncuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

El Paseo de Invierno de San Salvador de Jujuy permanecerá suspendido hasta el lunes 20 de julio debido a la alerta meteorológica y a las intensas ráfagas de viento registradas en la ciudad.

Lee además
Sigue el frío en Jujuy
Jujuy.

San Salvador de Jujuy amaneció con temperaturas bajo cero: cómo sigue el tiempo en Jujuy
El intendente de San Salvador, Raúl Jorge, dispuso el pase a planta permanente de 42 agentes jornalizados.
Jujuy.

La Municipalidad capitalina se adhiere al asueto por el partido de Argentina

La medida preventiva busca resguardar la seguridad de los emprendedores, trabajadores y visitantes que participan de la propuesta instalada en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”.

Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

Las fuertes ráfagas también afectaron a algunos de los emprendedores que forman parte del paseo. Ante esta situación, se resolvió flexibilizar las condiciones de participación para acompañarlos.

Recuperarán los días suspendidos

Los días en los que el Paseo de Invierno permanezca cerrado serán recuperados posteriormente. De esta manera, los emprendedores podrán completar la cantidad de jornadas previstas originalmente y los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer la propuesta durante el mismo período programado.

Cuáles serán los horarios del Paseo de Invierno

A partir del lunes 20 de julio, el paseo volverá a recibir al público en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”, ubicado en Urquiza 410. La entrada será libre y gratuita y los horarios serán los siguientes:

  • Lunes a jueves y domingo: de 11 a 21 horas.
  • Viernes y sábado: de 11 a 22 horas.

La suspensión se mantendrá hasta que finalicen los trabajos de acondicionamiento y se garantice la seguridad de todas las personas que participan y visitan el espacio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Salvador de Jujuy amaneció con temperaturas bajo cero: cómo sigue el tiempo en Jujuy

La Municipalidad capitalina se adhiere al asueto por el partido de Argentina

Feriados en San Salvador de Jujuy: cambios en el transporte, la recolección y los mercados

Qué pasa con las motos que circulan por las pasarelas peatonales en San Salvador de Jujuy

El Parque Botánico "Barón Schuel" permanecerá cerrado por el viento

Lo que se lee ahora
Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Jujuy.

Hay doble alerta por fuertes vientos en Jujuy: para qué días

Viento norte en Jujuy. video
Jujuy.

El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Mundial2026: preocupación en España por Lamine Yamal 
Deportes.

Mundial 2026: preocupación en España porque Lamine Yamal no entrenó por una molestia

Un árbol cayó sobre un auto en avenida Santibáñez: desviaron el tránsito y trabajan en el lugar video
Precaución.

Un árbol cayó sobre un auto en avenida Santibáñez: desviaron el tránsito y trabajan en el lugar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel