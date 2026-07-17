Confirmaron cuándo vuelve el Paseo de Invierno en San Salvador de Jujuy

El Paseo de Invierno de San Salvador de Jujuy permanecerá suspendido hasta el lunes 20 de julio debido a la alerta meteorológica y a las intensas ráfagas de viento registradas en la ciudad.

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La medida preventiva busca resguardar la seguridad de los emprendedores, trabajadores y visitantes que participan de la propuesta instalada en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” .

Durante los días de suspensión, personal municipal realizará un acondicionamiento integral del espacio para garantizar que la reapertura se concrete en condiciones seguras .

Las fuertes ráfagas también afectaron a algunos de los emprendedores que forman parte del paseo. Ante esta situación, se resolvió flexibilizar las condiciones de participación para acompañarlos.

Recuperarán los días suspendidos

Los días en los que el Paseo de Invierno permanezca cerrado serán recuperados posteriormente. De esta manera, los emprendedores podrán completar la cantidad de jornadas previstas originalmente y los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer la propuesta durante el mismo período programado.

Cuáles serán los horarios del Paseo de Invierno

A partir del lunes 20 de julio, el paseo volverá a recibir al público en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”, ubicado en Urquiza 410. La entrada será libre y gratuita y los horarios serán los siguientes:

Lunes a jueves y domingo: de 11 a 21 horas.

Viernes y sábado: de 11 a 22 horas.

La suspensión se mantendrá hasta que finalicen los trabajos de acondicionamiento y se garantice la seguridad de todas las personas que participan y visitan el espacio.